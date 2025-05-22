下顎線怎麼練？每天3分鐘連做7天立刻有感　零成本瘦臉法懶人輕鬆入門

文／美人圈

想要擺脫雙下巴、讓下顎線變得俐落明顯，其實不用花大錢跑醫美！本篇分享超簡單「下顎線運動」，不需要任何器材，也不用太複雜的技巧，每天花3分鐘，連做一周就能看見臉型變化！很多人實測後都說臉明顯變緊實、線條變清楚，真的超有感！懶人也能輕鬆入門的0成本瘦臉法，半信半疑的人，千萬不要連做三天，怕別人覺得你去動臉了。

▲aespa KARINA。（圖／IG@katarinabluu）

練「下顎線」動作1：噘嘴按住咬肌，按摩1分鐘

首先，把嘴巴撅起來並用手指的關節按住兩側的咬肌，並持續按摩1分鐘。這邊的重點是，噘嘴時不是向外、向前的那種發力，而是盡量的「向上」發力，這樣的話比較可以找到鍛鍊鼻基底的感覺。還有四指按著咬肌時也都不要反覆抬手，也不是要磨擦皮膚，而是「按住裡面深層的肌肉」，感覺整臉都非常酸爽就對了。

▲噘嘴按住咬肌。（圖／小紅書＠Lara元氣蛋，下同）

練「下顎線」動作2：指關節按在耳朵下方，用力伸舌頭向上保持1分鐘

第二個動作是用食指的指關節，按在耳朵下方，上下按摩來放鬆，解除緊繃或僵硬的狀態的同時，用力伸出舌頭，並向上保持住1分鐘。耳朵下面這個位置，是人體二腹肌的一個觸發點，所以當你按摩這個區域，感受到這條肌肉被牽動或伸展，都有助於放鬆下巴緊繃、改善輪廓感。而舌頭往上用力則可以鍛鍊舌肌，同樣有助於改善雙下巴、清晰下顎線。

人體的「二腹肌」是在下巴和脖子之間，屬於頸部肌群的一部分，它有兩個肌腹（前腹與後腹），中間由一條肌腱連接，因此叫「二腹肌」。

練「下顎線」動作3：嘴巴吸住，四指指關節按壓顴骨下方，保持1分鐘

接下來，把臉頰兩側的肉往嘴巴裡吸住，形成「小雞嘴」的模樣後，用四指指關節案在顴骨下方，放鬆該區肌肉。這個動作能幫助鍛鍊臉頰深層肌肉，像是口輪匝肌、頰肌和咀嚼肌，讓鬆垮的肉緊實起來。同時按壓顴骨下方，能放鬆容易緊繃的肌肉，改善水腫、促進淋巴循環。這一收一放之間，不只讓臉部線條更立體，也有助於打造清晰的下顎線。

練「下顎線」動作4：一手扶脖子，另一手扶下顎線，反方向拉伸1分鐘

最後的動作相對簡單很多！單手扶著脖子，另一隻手扶著下顎線，向反方向拉伸1分鐘（左右各30秒）。這區域常因姿勢不良或緊繃造成臉型模糊、下顎線不明。透過這個動作能溫和拉伸頸部與下顎周圍的筋膜與肌肉，這樣的拉伸，不只能放鬆深層緊張，還能改善循環、釋放壓力點，也可以緩解水腫，讓下顎線條更清晰立體。

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調整生活習慣，養出清晰下顎線事半功倍！

想要養成清晰的下顎線，除了按摩或臉部瑜伽，日常生活習慣的調整也超關鍵！以下幾個小改變，能默默幫你雕塑輪廓。

1.避免托腮

許多人在辦公時，都會不自覺用手托著臉、托腮，但長期下來容易讓臉部受力不均、擠壓肌肉，會導致臉部歪斜或產生皺紋。如果有大小臉困擾，不妨先調整看看這個習慣。

2.避免長時間駝背、低頭

長時間低頭滑手機或駝背盯著電腦螢幕，除了會造成血液循環不良，更會加速臉部老化及肩頸肌肉僵硬，久了還會出現富貴包、頸椎突出等體態不佳的現象。

3.調整睡姿

盡量避免趴睡或側睡壓臉，容易造成臉部肌肉不對稱、下顎線模糊，建議仰睡，枕頭不要太高，保持脖子自然延伸。

4.慢慢吃、多咀嚼

適當咀嚼可以鍛鍊咀嚼肌和頰肌，讓臉部更緊實，但也別咬太硬的東西以免過度發達。

▲（圖／IG@katarinabluu）

以上這四個動作堅持一周左右就能看到明顯效果，甚至有人做完一次就有改善。當然，配合健康飲食和良好的姿勢、生活習慣以及合適的保養，也能讓臉部線條更加緊實！

*不涉及商業推廣、醫療保健功能，效果因人而異，僅供參考

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