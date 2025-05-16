胃食道逆流要注意！營養師分享10招「護胃訣竅」

▲睡前少吃東西以避免胃食道逆流。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人三餐不定且飲食精緻化，不少人都曾有胃痛的經驗，有時候和三五好友大餐之後，時常吃得又油又飽，營養師宋明樺提醒，小心胃病找上你！另外也提供10招護胃訣竅，慢慢改變身體會有感覺。

#三餐規律、定食定量

即使再忙，三餐也要盡可能照時間吃東西，如果真的沒時間就加減吃一些，以免漏餐導致下一餐爆食，若經常漏餐請記得微量元素的補充。

#餐餐7-8分飽

餐餐吃到7-8分飽即可，若是習慣晚餐後要吃點水果的人，晚餐更不能吃太多，避免胃部負擔與熱量破表。

#正餐食物種類盡可能越多越好

營養師宋明樺提醒胃食道逆流患者，若只單純吃高澱粉食物容易引發胃酸分泌過多，每餐除了澱粉以外，還要有豐富的蛋白質、油脂、蔬菜類，食物種類越多，相互牽制對於胃酸分泌影響較小。

#少碰酒

酒精對於胃黏膜有直接性的傷害，已經知道胃有傷口還喝酒就是提油滅火的概念。香菸中的有害成分對胃黏膜也是近一步的傷害。

#避免刺激性食物

若胃已經不舒服，辛辣、富含咖啡因的食物先暫時避免，刺激成分使得胃黏膜充血，加重炎症。

#減少太冰、太熱、粗糙食物

過冷的食物容易導致胃痙攣，胃內黏膜血管收縮而傷害黏膜，過熱的食物可能直接燙傷或刺激黏膜，過硬、粗糙食物可能使得黏膜摩擦而受傷，簡單來說就是適溫、不軟不硬的食物較適合。

#不要吃太油

肥肉、皮、油煎、油炸食物等食物會延緩胃的排空，增加消化吸收的難度，餐後容易有飽脹感，增加胃痛的可能。

#晚餐避免容易產氣的食物

營養師宋明樺提醒，一般氣味較明顯的蔬菜、豆製品、乳製品等都是比較容易產氣的食物，自己最清楚吃什麼食物容易產氣，在晚餐時盡量避免大量攝取。

#細嚼慢嚥

食物在口腔多咬幾口，相對的就是減少胃的工作負擔，胃都已經在生病或是受傷了，就讓口腔多幫它一點忙吧！

#睡前別吃太多東西

睡前吃太多食物容易導致括約肌鬆弛，胃酸逆流到食道的機率就可能增加。