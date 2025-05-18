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夏季愛濕敷化妝水　必注意的5個小技巧

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記者李薇／綜合報導　圖／skinfood_official IG

到了夏天肌膚在曬後容易泛紅、乾燥，有些上班族一整天待在冷氣間，到了下午，肌膚更是像是脫了水一樣乾扁，這時，只有每天補充化妝水已經有點不夠，想要做好保濕，用化妝水「濕敷」能夠讓肌膚瞬間喝飽水，讓保養效果更加成。以下就分享5大濕敷技巧，透過正確的補水，讓保養功效大提升。

濕敷,敷臉,保養。（圖／skinfood_official IG）

【濕敷5重點】

Point 1：掌握臉部3大區

以現有化妝棉濕敷時，我們可以把臉分成三大區塊，T字、兩頰以及下巴，需要的化妝棉約5到6片，若追求快速可使用面膜紙直接濕敷。

Point 2：濕潤度飽滿、滋潤度務必足夠

必須要濕潤不滴水的狀態，手捏有輕微的水分跑出來才是最佳的濕潤度，夏天若是肌膚容易出現泛紅，也可以先用小玻璃瓶將化妝棉或面膜紙浸泡至化妝水中，以保鮮膜封好放置冰箱，待數分鐘後取用，可更有效降溫並收斂，如肌膚屬於較乾者，也可滴入幾滴植物油加強滋潤效果。

濕敷,敷臉,保養。（圖／skinfood_official IG）

Point 3：噴霧補濕

濕敷時，可以利用化妝水噴霧適時補足濕潤度。

Point 4：6分濕就拿起

敷到乾才拿起來，會讓肌膚水分蒸發更嚴重，在化妝棉還有6分濕時就拿起，可再利用敷在頸部或粗糙的關節肌膚。

Point 5：後續保養再加碼

濕敷完一定要趕緊做後續的保養程序，此時角質層飽水度最高，吸收度最好，搭配後續的精華液、乳液，可以加成保養效果。

關鍵字：

濕敷, 保養

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