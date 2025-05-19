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人間芭比Somi抵台了！機場時尚「穿北面外套」搭墨鏡潮又美

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記者鮑璿安／台北報導

「人間芭比」韓星Somi全昭彌已經於今19日悄悄抵達台灣！稍早機場照也曝光，她身穿輕便的機能外套搭配墨鏡，洋溢女神風采，而她此次來台是受邀出席THE NORTH FACE台北101門市開幕記者會，Somi將會在週三(21日)正式現身店上，相信會吸引許多粉絲前來見偶像一面。

▲Somi。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲Somi。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲Somi。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲Somi已於今日抵達桃園國際機場，她身穿北面女款藍色 DWR 防潑水防風外套，搭配The Hedgehog 刺猬06重塑款GTX防水健行鞋。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

Somi已於今日抵達桃園國際機場，機場時尚也成為話題之一，她身穿北面女款藍色 DWR 防潑水防風外套，搭配The Hedgehog 刺猬06重塑款GTX防水健行鞋，整體造型相當輕便吸睛，戴起墨鏡不失巨星氣場，演繹山系機能風格的新時尚語彙，她手上戴著Cartier（卡地亞）Baignoire腕錶，手鐲造型與山系裝扮搭配意外的合拍，背著南韓品牌EMIS豹紋布包，相當自在。

▲SOmi行頭。（圖／翻攝Cartier、EMIS官網）

▲Somi戴著卡地亞Baignoire腕錶。（圖／翻攝Cartier官網）

▲SOmi行頭。（圖／翻攝Cartier、EMIS官網）

▲Somi背EMIS豹紋包。（圖／翻攝EMIS官網）

據了解，Somi此次來台至少停留三天兩夜時間，由貴賓通關入境，而且她來台行程十分低調保密到家，目前得知大約在 5 月 21 日當天下午14:30左右才會現身The North Face 台北 101 門市，出席以「From TAIPEI 101 to SUMMIT」為主題的開幕記者會，為這座結合戶外機能與時尚美學的新地標揭開華麗序幕。

Somi是不少人心目中的女神，以SOLO 女歌手的身份，透過多元風格與獨特魅力陸續推出多首膾炙人口的單曲，包含〈DUMB DUMB〉、〈Fast Forward〉、〈Ice Cream〉等熱門單曲，在 YouTube 上累積數千萬次點閱，人氣席捲全球。

▲▼ 李洙赫 。（圖／品牌提供）

▲▼ 李洙赫 。（圖／品牌提供）

▲李洙赫擔任Dolce&Gabbana BELLAVITA 寶麗廣塲旗艦店開幕活動嘉賓 。（圖／品牌提供）

▲▼ Dolce&Gabbana BELLAVITA 旗艦店開幕記者會-李洙赫 。（圖／記者黃克翔攝）

▲李洙赫來台心情相當好 。（圖／記者黃克翔攝）

不久前李洙赫來台，擔任Dolce&Gabbana BELLAVITA 寶麗廣塲旗艦店開幕活動嘉賓，在記者會這天選擇深色系造型，身穿品牌標誌性設計的大劍領休閒西裝，展現他獨有一貫的奢華風格。

關鍵字：

Somi, 韓星, 台灣, 時尚, 山系, The North Face, 北面

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