超強降溫！炎夏必備「清涼感保養」推薦　提振精神超有感

▲冰涼感受幫助降低膚溫，最適合炎夏使用。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

隨著天氣越來越炎熱，旺盛的油脂和汗水，需要清涼感保養來舒緩，幫助增加舒適感，同時更能提振活力，《ET FASHION》推薦3款冰涼感入夏單品，讓你一用就愛上。

▲SEA BREEZE 臉&身體兩用涼感濕巾（清新皂香），30枚入，145元。

能快速擦去汗水與異味，讓肌膚恢復清爽，心情也瞬間轉換。添加薄荷醇清爽成分，擦拭瞬間清涼降溫，大尺寸延展設計，從臉到全身都適用，能夠輕鬆擦拭臉部、頸部、身體與頭部，一張即能完成全身潔淨，CP值超高。

▲Melvita 粉紅胡椒美體沐浴露，200ml，780元。

富含粉紅胡椒果油、薄荷醇和薄荷精油，可加強沐浴時的清爽感。非常適合以清新活力開啟新的每一天或是消除一整日的疲憊感，或在炎熱夏日或是運動後使用，帶來清爽舒適涼感與提振活力。

▲KOSE 無限肌緻 水感舒緩冰肌露(初夏朝露) ，150g，950元。

專為早晨設計的無限肌緻水感舒緩冰肌露是一款擁有冰涼清爽碳酸氣泡，在肌膚上擴散後能緊緻肌膚的涼感收斂化粧水。商品添加接近體溫時會凝固的緊緻凝膠，能為容易失去彈力或毛孔明顯的肌膚注入緊實感，炎熱時使用特別適合。