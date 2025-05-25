免動刀小臉妝正夯！5款爆款彩妝靠光影就能自然瘦臉、立體又高級

▲5款爆款彩妝。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

還在羨慕別人天生小V臉、上鏡立體五官？告訴妳現在小臉根本不用動刀，只要選對的彩妝單品就能一秒擁有「自然小顏高級感」！這波最強「澎潤提亮系」彩妝五寶，讓妳從妝前、底妝、眉眼到高光，全臉輪廓立體升級，拍照根本自帶美顏濾鏡。

小臉妝容的起手式：這款妝前乳油肌人一試成主顧！

妝前沒打好，毛孔粗大、泛油、卡粉問題全都會放大臉部輪廓，怎麼修都修不掉？這時候I’M MEME我愛神力控油妝前乳就是妳的小臉開場關鍵，一抹柔焦毛孔、瞬間提亮膚色，控油力超強，出油量可減少高達76%！T字油光直接隱形，臉部線條更乾爽、清晰、輕盈，視覺上自然更小巧、更有精神。

▲I’M MEME我愛神力控油妝前乳30ml／420元，再加上內建SPF50+防曬，不必多疊一層，妝感更輕薄自然，整體臉型更俐落。（圖／品牌提供）

把光鎖在臉上，底妝就會發光：無限肌緻這塊粉餅值得收藏

想讓臉「看起來小」，光不是只打在高光區，整體的「臉部光擴散」才是真正決勝關鍵！無限肌緻「調光定格煥亮粉餅」採用能抓光、反射光的三種光擴散粉體，主打打造如「光之薄膜」般的透明感，能自然修飾暗沉、細紋與毛孔，讓臉部線條看起來更滑順、更立體，中臉提亮、下顎線不暗沉，視覺上臉會更集中小巧。

▲無限肌緻調光定格煥亮粉餅／1,900元，以細緻粉質緊貼肌膚，不厚重卻能長時間定妝，打造輪廓清晰但柔和的自然小臉感。（圖／品牌提供、翻攝自小紅書）

臉部提亮不是只有打亮！這塊超紅小臉盤根本修容界的仙女降臨

修容新手不想下手太重？那就用A.M Fairyland的「澎澎秘光小臉盤」來「偷補光」，這系列強調修飾臉中凹陷，尤其像是淚溝、法令紋、黑眼圈這種容易讓臉看起來「疲憊大一號」的地方，以雙色設計結合遮瑕與提亮粉質，不只能讓中臉更澎、更有支撐感，還能掃除陰影與暗沉，自然拉提整體輪廓。

▲斷貨款－裸裸漸層（裸裸金桃）熱銷萬盤後終於又補貨啦！粉絲們必須先搶先贏。（圖／品牌提供）

▲新登場的粉粉馥美（粉粉白桃）針對亞洲膚色設計，粉嫩中帶有微冷光，畫上去不只小臉，整個妝容瞬間升級混血感。（圖／品牌提供）

高光畫對，臉就立刻提起來：艾杜紗這盤打亮美到讓人上癮

打亮不只是讓肌膚發光，更是打造立體輪廓、視覺小臉的關鍵！艾杜紗「微醺暮色亮顏盤」以細閃珍珠微粒營造柔和透亮光澤，輕輕一刷在眼下、眉骨、顴骨與鼻尖，能精準聚光、提升五官立體度，尤其對中臉偏扁或臉型圓潤的人來說，這樣的提亮技巧就像在臉上拉出光的支架，拉提視覺重心、自然減少膨脹感，讓整張臉看起來更小更精緻。

▲艾杜紗微醺暮色亮顏盤3.8g／599元，粉質超細超服貼，用指腹就能輕鬆塗抹，在日本一上市就秒售一空！（圖／品牌提供）

眉毛畫得對，五官才會清晰！IPSA眉彩盤是精緻妝容的靈魂

妳的臉看起來大，可能是眉毛畫錯了？IPSA的五色粉體「活現誘色眉彩組」可一盤搞定眉型、輪廓陰影與自然漸層，不只是讓眉型更俐落，還能利用粉質打造「眉影延伸」，讓眼尾、眉尾到太陽穴區域有一點點陰影暈染，視覺上就能縮窄臉型、加強骨感。

▲若不想修容也能靠眉粉「修線條」！新色「棕橘」與「茶綠」還能配合髮色調整氣場，整張臉的協調度直接提升，比例更耐看、臉也看起來更小。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

▸ 30歲女殺鴿子煲湯…喝完乾咳1週就醫 肺部CT驚見「鬼臉」醫揭原因

▸ 軍職老公月薪8萬卻上繳給婆婆 人妻拿3.5萬生活費不夠用：多的我出錢

▸ 原始連結