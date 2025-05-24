《魔鬼的計謀2》CHUU私服穿搭解析　御姊風、BOHO風都是可愛教科書級別

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

CHUU不只名字和長相都讓人印象深刻，穿衣風格也都有巧思在蘊藏其中！

Netflix原創韓國實境節目《魔鬼的計謀2：死亡密室》集結14位在不同領域中發光的名人，一同參與一場為期一週的腦力競賽。在眾多參賽者中，從藝名到長相都甜美可愛的CHUU（本名金智雨）成了焦點之一，她曾是人氣女團本月少女的成員，靠著可愛清新的魅力圈粉無數，IG的私服穿搭更是把韓國女生近期流行的元素搭出自己的獨特風格，跟著編輯一起來看吧！

《魔鬼的計謀2》CHUU 穿搭造型解析



1.skirt over pants

不管走到哪裡，總能看到skirt over pants的穿搭備受許多藝人或時尚名人喜愛，這種褲子搭配短裙的多層次穿搭將平平無奇的牛仔褲穿出甜美可愛的感覺。而CHUU利用復古的紅色波點外套配上黑色球鞋，平衡蛋糕裙的少女感，甜得恰到好處，想要嘗試大人感的可愛不妨將紅色元素注入穿搭單品中吧。

2.甜酷龐克風

迷你蛋糕裙上鏡顯腿長又自帶氛圍感，是許多藝人不論是舞台造型或是私下都很喜歡的單品之一。CHUU的上衣選擇了合身的T恤，相較於寬鬆上衣更能凸顯身材，在不經意間展現小辣的心機，而洗舊的厚底鞋替整體造型注入個性與時髦態度，詮釋在浮誇的造型中如何呈現一定的質感。

3.知性御姊風

誰說甜妹不能耍性感！長相幼態的CHUU選擇帶有腰身設計的西裝外套配上短褲，利用服裝剪裁修飾身形，同時也能增添氣勢，領帶和眼鏡則是可以增添簡約高級感，整個人看起來幹練又不失親切感，反差魅力滿點。

4.美式復古風

早春最適合來點多層次穿搭，圖T想要避免看起來過於幼稚，可以參考CHUU的挑衣法則。復古又帶有個性的字母點綴，簡單又能凸顯妳的時尚品味和性格，即便是搭配甜美的蛋糕裙，也可以利用黑色的俐落包款和金屬腰鍊增加變化，回頭率滿分。

5.浪漫BOHO風

今年春夏怎麼能沒有嘗試過BOHO風造型！以波西米亞風格為主調的單品充滿優雅又成熟的氛圍，CHUU除了利用針織寬鬆上衣和標配皮帶做出腰身之外，還另外搭配了針織冷帽和短靴，這些都是能夠強調個性的單品代表，但同時包包上的Kitty玩偶也很搶眼，讓人在不經意間被她可愛的魅力感染。

6.韓系學院風

韓國女生總是能將各種流行穿搭注入自己的精隨，如CHUU這身韓系學院風穿搭整體走的是韓國女生擅長的乾淨、統一色調，溫暖的摩卡棕色帶來視覺療癒效果，素面針織上衣配上格紋及膝裙誰也不搶走誰的風采，最後則是頗有巧思的拼色芭蕾舞球鞋增添亮點，看似平凡的造型卻讓人忍不住多看兩眼。

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