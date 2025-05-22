Met Gala延燒單品「Logo絲襪」成下半身流行趨勢　怎麼搭＋10款推薦

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2025 Met Gala紅毯上從韓流巨星Lisa、Jennie到美國新一代IT Girl Hailey Bieber都不約而同的穿上Logo絲襪亮相，從滿版設計到精緻細節點綴都有，也正式點燃今年春夏的下半身流行單品趨勢，本篇帶你一次跟上。

2025 Met Gala的下身穿搭趨勢



今年Met Gala的餘韻尚未散去，時尚迷的目光卻已經悄悄從禮服拉到腿部，隨著多位明星在晚宴與After Party造型中穿上Logo絲襪，這項過往被視為「配角」的單品正式上線，成為下半身時尚的主戰場。

▲Lisa於2025 Met Gala穿著Louis Vuitton Monogram絲襪。

▲Jennie於2025 Met Gala After Party穿著CHANEL Logo絲襪。





▲Hailey Bieber於2025 Met Gala穿著Saint Laurent Logo絲襪。

包括Lisa、Jennie以及本次單獨出席的Hailey Bieber分別都有以黑色絲襪的造型亮相，其中Lisa以下身失蹤的極短褲造型搭配Louis Vuitton滿版的Monogram絲襪造型在紅毯上亮相，而人間香奈兒Jennie則是在After Party時換上另一套CHANEL造型搭配水鑽山茶花與雙C標誌的絲襪出席，相較於Lisa與Jennie的滿版設計，Hailey Bieber則是穿上腳環處有水鑽Logo點綴的Saint Laurent黑色透膚絲襪現身，三位時尚Icon對黑色絲襪的青睞，也讓這個單品聲勢看漲！

Logo絲襪怎麼搭才不會俗？

Logo絲襪雖然話題性十足，但穿不好也容易落入過度用力的陷阱，如果想讓這雙偏向繁複的花俏單品穿出時尚感，關鍵在於「留白」與「對比」。建議以素色的服裝作為主體，讓視覺重心自然集中在腿部的Logo圖樣上，想跟上潮流也可以搭配瑪莉珍鞋或尖頭平底鞋，營造不會太過正式的調性。

若你偏好街頭或Y2K風格，可選擇Oversized上身搭配短褲，加上一雙流行感強的厚底運動鞋，讓Logo絲襪在街頭氛圍中也能恰到好處地吸睛，但還是要避免上半身太過繁複的圖樣，否則容易顯得雜亂，失去重點。

10款Logo絲襪單品推薦



Louis Vuitton Monogram Takeover襪褲



路易威登本季新款Monogram Takeover襪褲也是這次在Met Gala上大量曝光的單品，以經典Monogram植絨圖案點綴，是本季值得注目的熱門款式。

Fendi FF Logo 黑色褲襪

經典的Fendi FF Logo褲襪，經典的粗體標誌存在感很強，很容易成為穿搭重點。

Celine Monogram 凱旋門圖樣透膚褲襪

以Celine受人喜愛的經典凱旋門圖樣裝飾的透膚褲襪，迷你的精緻圖樣不會搶風頭，卻很能為造型加分。

Dolce&Gabbana DG Logo與緹花心形圖案褲襪

以DG Logo以及緹花心形圖案打造的褲襪單品，無論在精緻度與造型度上都很加分。

Gucci Interlocking G 鏤空網格褲襪

Gucci經典Interlocking G褲襪，以鏤空網格的設計打造，菱格紋與Logo的組合非常搶眼。

Valentino Locò 大Logo滿版圖樣褲襪

滿版的大型Valentino Locò標誌，無空隙的連續圖樣遠看有雙色效果，近看有Logo巧思。

VETEMENTS x Wolford 聯名Logo褲襪

潮流精品品牌VETEMENTS與精品褲襪品牌Wolford合作系列的單品，自推出後就很受歡迎，是經典的Logo褲襪單品。

Marine Serre 新月圖樣網格褲襪

廣受Gen Z喜愛的設計師品牌Marine Serre，以品牌標誌性的新月圖樣打造的褲襪，搭配菱格設計非常時髦。

Prada 三角標Logo點綴黑色褲襪

不以滿版的Logo作為設計，Prada將經典的三角標放在腳踝後側，展現穿搭中的小巧思。

Saint Laurent 水鑽YSL Logo透膚絲襪

本次Hailey Bieber穿著的透膚絲襪，經典的YSL Logo以水鑽的設計點綴於腳踝側邊，展現優雅風格。

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