只用精華還不夠！高濃度安瓶迅速煥亮　美肌速效更有感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

相較於一般精華，安瓶成分濃度更高，能快速滲透肌膚，提供密集修護，適合急救或加強保養，針對夏季白皙肌膚的需求，不少品牌也推出安瓶單品，能迅速為肌膚注入煥白能量。

＃東森自然美 377光采美白安瓶，30ml、售價3280元

東森自然美旗下的BIO UP系列以高CP值廣獲粉絲喜愛，採用高純度99%的德國專利377亮白成分，結合拋光酵母、維他命C糖苷、菸鹼醯胺等7種煥亮成分，推出的377光采美白安瓶，可以突破肌膚暗沉，重現白皙狀態。

＃ALBION 妃思雅綻白之源超能激光安瓶Z，1.5ml x 28瓶、售價8300元

功效型的安瓶通常以高濃度備受女性喜愛，用過立刻有感，身為ALBION旗下頂級保養產品線的妃思雅在2025年推出全新綻白之源超能激光安瓶，以關鍵成分「麴酸EX」搭配草莓虎耳草精萃、濱海當歸精萃、繡線菊精萃與老鸛草精萃等16重高活性植萃配方，搭載獨家雙滲透傳遞系統「高效美白EXD奈米膠囊」、「智能脂質膠囊」可以深入肌膚底層，打擊黑色素根源，由裡到外散發透亮光澤。

＃Target Pro by Watsons 肌膚專研美白安瓶精華，30ml、售價1280元



屈臣氏自有品牌Target Pro by Watsons肌膚專研針對亞洲女性的膚況，上市全新的安瓶保養，從穩膚、抗老到白皙等需求都有，其中美白款添加三重維他命C、維他命B3及專利成分T-PROWHITE，多元亮白成分可有效改善膚色暗沉，幫助實現水光透亮肌。