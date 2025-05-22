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逆齡不成反增老！熱水洗臉、陰天不防曬都NG

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

長壽、抗老是現代女性都很關注的議題，皮膚科醫師王貞乃曾指出，基因遺傳、年齡老化、陽光破壞、空氣污染、熱力損傷，都是影響到肌膚狀態的關鍵，雖然遺傳無法改變，但後天的護理可以輔助，只要做好，可以改變外觀差距10年以上。她也提出5個日常生活容易出現的錯誤習慣，將會影響肌膚老化。

抗老,保養,防曬,。（圖／達志示意圖）

＃長時間用熱水洗臉

熱會讓肌膚出現泛紅的問題，若是溫度過高，容易讓肌膚脫皮，進而引發後續暗沉的問題，也會讓肌膚細紋變得更加明顯，不要輕忽熱破壞的威力，建議可以使用稍微常溫的涼水清潔更好。

＃外出不做防護措施

台灣女性喜愛素顏外出，除了紫外線會傷害肌膚，現在空氣污染問題也相當嚴重，懸浮微粒會讓肌膚變得敏感、脆弱，甚至阻塞皮脂，導致痤瘡問題加劇，也會加重紫外線的傷害，導致更黑更老。

抗老,保養,防曬,。（圖／達志示意圖）

＃陰天、冬天、在室內就不防曬

冬季或是陰天，很多人以為沒有看到太陽，甚至都待在室內，就沒有紫外線的防護問題，但實際上這是錯誤的觀念，像UVA就具有很強的穿透力，可穿透建築物等阻隔，直接射入皮膚的真皮層，導致老化。

＃防曬不補擦

防曬會隨著人體的出油、出汗，逐漸流失，不像是剛塗抹在肌膚時有效，因此，需要定時補擦，維持防護力，王貞乃建議，至少在中午的時候一定要補擦一次防曬，若是沒有時間全臉再上一次妝，可以直接用粉餅補粉，折射外在刺激。

＃不吸菸、不吸二手菸

尼古丁會阻塞微細血管，延緩肌膚修護能力，意味著皮膚細胞獲得的氧氣和營養物質減少，吸菸增加的體內自由基更會破壞膠原蛋白和彈性蛋白，讓肌膚彈力喪失，出現細紋。

關鍵字：

王貞乃, 皮膚科, 醫師, 防曬, 抗老

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