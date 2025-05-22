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Levi’s經典501褲152歲！Karencici改當設計師　訂製拼接破褲、火辣背心

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記者鮑璿安／台北報導

對於許多丹寧控而言，Levi’s 標誌性的501褲裝自1873年誕生至今，已然成為跨世代的傳奇，近期品牌舉辦音樂派對，以「REIIMAGINE 重塑經典」為題，邀請Karencici詮釋品牌經典，也曝光「Made For Karencici」的專屬單品，充滿個性火辣氛圍。

▲▼Levi’s 。（圖／品牌提供）

▲▼Levi’s 。（圖／品牌提供）

Levi’s日前將師大美術館打造成501褲裝的慶生派對，美式懷舊風情的公路餐廳的影片場景搬至現場，品牌好友Karencici則體驗Levi’s Tailor Service，兩款服飾皆以Made For Karencici為題，將501直筒褲型，改為時下時髦復古的喇叭型褲腳，表演服上身搭配了REIIMAGINE 二部曲中主打丹寧背心，將肩寬及腰間處收窄，具有Y2K般的搶眼風格。

▲▼Levi’s 。（圖／品牌提供）

▲▼Levi’s 。（圖／品牌提供）

▲兩款服飾皆以Made For Karencici為題，將501直筒褲型進行改造 。（圖／品牌提供）

▲▼Levi’s 。（圖／品牌提供）

而下身的501 ‘90丹寧褲，原為中藍水洗刷色，Karencici將褲管縫補上不同款式、色澤的丹寧面料，帶出拼貼感。Karencici也分享：「兩組Made For Karencici作品都是以我平常喜歡的風格、褲型，加入能夠代表我個人意象的改造手法，展現出原創的丹寧，帶著Karencici的帥辣風格！」品牌也與藝術家 Hung Chi Chang合作，打造一場「記憶、想像與再生」的永續藝術實驗，將丹寧解構成為三張肖像面具，喚醒沉睡在深處的靈魂。

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 。（圖／品牌提供）

▲Matin Kim結合簡約和個性的設計受到Z世代族群喜愛 。（圖／品牌提供）

而韓牌Matin Kim結合簡約和個性的設計受到Z世代族群喜愛，台北旗艦店帶來一大片「包包牆」涵蓋招牌單品鐵牌鏈條包、蝴蝶結肩背包等，夏季系列更以「Pairing」為主題，詮釋日常服飾的機能樣貌，同時也帶來必收的短版 T-shirt、防風外套。此次更首度引進南韓原創高端系列 KIMMATIN，風格更具實驗性與前衛設計感，包括鞋履以及各種個性化服飾。當然也不能夠錯過「台北限定系列」，包含帆布提袋、大提袋、T-shirt與棒球帽等服飾配件單品，設計上巧妙結合品牌經典語彙與「TAIPEI」字樣，展現對在地文化的致敬。

關鍵字：

Levi’s, Karencici

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