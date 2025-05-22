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林志玲Valentino蛋糕裙洋娃娃造型美翻坎城！唐嫣FENDI高訂露長腿比美

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記者鮑璿安／綜合報導

2025坎城影展盛大舉行，不少女星的紅毯造型都成為焦點，台灣第一名模林志玲最新的造型也曝光，身穿Valentino復古蛋糕裙，展現猶如洋娃娃的精緻感，凍齡狀態讓人好羨慕。而以《繁花》取得高人氣的大陸女星唐嫣，則換上多套FENDI禮服宛如仙女下凡。

林志玲在今年坎城影展已經貢獻了不少華麗禮服造型，而這次出席電影《The History of Sound》首映，她最新一套造型也曝光了，換上了Valentino一身復古美學蛋糕裙，以金黃色的立體蝴蝶結點綴在胸前，注入性感甜美張力，向下則拼接了一層層的蕾絲裙紗，猶如洋娃娃一般夢幻，襯托出姣好的身材比例，林志玲也以旁分捲髮的逆齡髮型現身，讓這身造型彷佛為她量身打造。

▲唐嫣 。（圖／品牌提供）

▲唐嫣 。（圖／品牌提供）

▲唐嫣 。（圖／品牌提供）

▲唐嫣身為FENDI 品牌代言人，分別演繹了2019與2021高級訂製服。（圖／品牌提供）

大陸女星唐嫣身為FENDI 品牌代言人，分別演繹了2019與2021高級訂製服，亮相活動晚宴與紅毯，展現貴氣典雅的仙女氣質。一襲粉紫色透視紗裙，邊緣勾勒了水滴般的珠飾，創造仙氣美感。另一套花卉刺繡平口禮服也是美出新高度，細膩的亮片詮釋出花瓣朵朵盛開的意向，唐嫣在花園之間散發迷人曼妙姿態。

關鍵字：

坎城影展, 林志玲, 女星, 紅毯, 時尚

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