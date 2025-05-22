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大秀直播／王淨在南法亞維儂曬比基尼　5／23凌晨看LV 2026早春秀

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▲LOUIS VUITTON 2026早春女裝秀在南法亞維儂教皇宮舉辦。

記者林明瑋／台北報導

LOUIS VUITTON 2026早春女裝秀於台灣時間5月23日凌晨3點，在南法亞維儂教皇宮舉行，品牌大使王淨已經到達當地準備看秀，南法的陽光與美景，讓她除了拍下美照，還po出在泳池畔「曬比基尼」的照片，顯見好心情。

▲LV 2026早春預告。（圖／品牌提供、翻攝王淨IG）

▲LV 2026早春預告。（圖／品牌提供、翻攝王淨IG）

▲王淨LV。（圖／翻攝王淨IG）

▲王淨赴南法參加LV 2026早春女裝秀活動，拍下不少美照，包括在泳池畔曬比基尼的有趣照片。（圖／翻攝_ginglebellaaa IG）

亞維儂教皇宮位於由教皇本篤十二世於1335年下令建造，俯瞰整座古城，為哥德式建築，被列為歷史古蹟和聯合國教科文組織世界遺產，LV早春秀的場地總是很有特色，習慣在全球各地著名地標或建築舉辦，向當地工藝致敬，過去曾在美國加州棕櫚泉的Bob and Dolores Hope宅邸、巴西尼泰羅伊當代藝術博物館、京都附近的美秀美術館、加州索爾克研究所、摩納哥王宮廣場等地，讓時裝秀更具意義。

▲LV 2026早春預告。（圖／品牌提供、翻攝王淨IG）

▲LV 2026早春預告。（圖／品牌提供、翻攝王淨IG）

▲王淨從台灣出發時，造型輕鬆自在，手上提著LV與村上隆合作的櫻桃圖案Side Trunk包。（圖／品牌提供）

王淨在桃園機場出發時穿著白色短上衣搭配拼接工裝褲、Time Out運動鞋，手上是Louis Vuitton × Murakami藝術聯名合作系列中的櫻桃圖案Side Trunk包，相當俏皮可愛，到了南法，她換上優雅的長袖露腰裙裝，參與迎賓晚宴等活動。5月23日凌晨3點透過上方影片，即可與王淨同步觀賞LV 2026早春女裝秀。

▲LV 2026早春預告。（圖／品牌提供、翻攝王淨IG）

▲LV 2026早春預告。（圖／品牌提供、翻攝王淨IG）

▲南法亞維儂教皇宮被列為歷史古蹟和聯合國教科文組織世界遺產。

在不同的地點辦秀能呈現不同的氛圍，今年4月DIOR在日本京都東寺舉辦2025早秋女裝秀，夜晚的燈光伴著超過1200年歷史的寺院，加上樹木、櫻花的光影，充滿靜謐氣氛。服裝也與日本緊緊相扣，京都的織物、傳統染色工法、舞蹈祭典中的笠帽等等貫穿著系列，多件作品猶如DIOR版和服，包款也很有意境，Book Tote的花朵與暈染如畫，十分優雅。

▲LV 2026早春預告。（圖／品牌提供、翻攝王淨IG）

▲LV 2026早春預告。（圖／品牌提供、翻攝王淨IG）

▲LV 2026早春預告。（圖／品牌提供、翻攝王淨IG）

▲今年4月DIOR在日本京都東寺舉辦2025早秋女裝秀。

關鍵字：

大秀直播, 直播, LOUISVUITTON,  LV, 王淨

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