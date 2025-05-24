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新冠中標看過來！營養師教你「補足營養」縮短病程　

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▲▼營養師教你「新冠中標」補對營養　 。（圖／Pexels）

▲玉米能幫助補足體力，改善疲憊感。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

新冠病毒升溫中，這一波變異的新冠病毒株變得更低調，沒發燒不代表沒中標，更多的症狀讓人不舒服，營養師高敏敏表示，只要對症補足營養，就可以好更快，一起來了解！

#症狀1 有氣無力

感覺疲勞、沒體力建議可以補充維生素B群，有效幫助增強體力、加強身體各機能代謝力，食物可以選擇非精緻全穀類為主，像是糙米飯、南瓜、玉米、地瓜、馬鈴薯等，也可以補充維他命B群補充錠，讓自己獲得足夠營養，提醒大家若屬於消化道敏感族群，建議飯後補充較好。

▲▼營養師教你「新冠中標」補對營養　 。（圖／Pexels）

#症狀2. 喉嚨不適

若有喉嚨痛、沙啞丶咳嗷症狀，建議補充維生素C，有利於縮短病程，像是芭樂、紅甜椒、奇異果、小番茄等都是維生素C含量豐富的食物，也可以補充維他命C片或是發泡錠，建議與藥物相隔2小時再服用。

#症狀3. 腹瀉

如果有噁心、嘔吐、拉肚子症狀，除了每日喝水量要達到2000ml以上外，也需要多補充電解質，避免身體缺水讓症狀加劇、電解質失衡，如有必要也可以購買藥局的專用電解質補充液。

▲▼營養師教你「新冠中標」補對營養　 。（圖／Pexels）

#症狀4. 全身痠痛、發炎

若出現全身酸痛、發炎 可補充蛋白質&魚油，幫助修復組織、降發炎，建議可以選擇天然優質蛋白質，像是雞肉、蛋、豆製品、鮭魚等，其中鮭魚也含有豐富的omega-3 幫助減緩發炎症狀，若想補充更完整的魚油，也可以購買綜合魚油、純EPA魚油。

▲▼營養師教你「新冠中標」補對營養　 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

新冠病毒, 症狀, 營養, 防疫, 健康

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