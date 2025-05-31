有毒友誼「8特點」中了就該遠離！見不得你過得好、只會散發負能量

記者鮑璿安／綜合報導

不是每一段友情都是正能量的，像是一段「有毒的友情」（toxic friendship），可能會逐漸侵蝕一個人的自信、情緒甚至生活品質。所謂「有毒的友情」，指的是那些讓你感到壓力、焦慮或自我懷疑的關係，有毒好友常表現出幾種特徵，包括經常批評你、無視你的感受，或在社交場合中貶低你來提升自己。這樣的互動模式，久而久之會讓人產生情緒疲乏，甚至影響工作與生活。





▲遠離有毒友誼。（圖／tvn_drama IG）

有毒友誼8大特點

1.消極負面：有毒的朋友經常表現出消極態度，並且傾向於把負面情緒傳遞給你。

2.見不得你過得更好：這種朋友可能會經常批評你，用一種貶低的方式來表達他們的觀點，這可能會導致你的自尊心和自信心下降。

3.利用他人：有毒的朋友可能會利用你來達到他們自己的目標，而不考慮這對你的影響。

4.忽視你的感受：他們可能會忽視你的感受，並且只關注他們自己的需求和欲望。

5.無法給予支持：在你需要幫助或者支持的時候，他們可能無法給予你應有的支持。

6.控制和操縱：有毒的朋友可能會試圖控制你的生活，並且用操縱的方式來獲得他們想要的東西。

7.總是引起爭執：他們可能會經常引起不必要的爭執，並且在爭執中無法理智地溝通和解決問題。

8.讓你感到疲憊和壓力：這種人只會散發負能量，與有毒的朋友相處後，你可能會感到精疲力竭，感到壓力和焦慮。

遇到「有毒友誼」該怎麼做？

學會辨識與處理有毒的友情，是邁向心理健康與幸福生活的重要一步，誠實面對自己的感受，問問自己這段友情是否帶來正面能量或壓力，可以明確告知對方哪些行為讓你不舒服，並堅守底線，若對方無意改變，考慮漸進式地減少聯絡，甚至中止關係，不妨從今天開始，勇敢為自己劃下保護的界線。