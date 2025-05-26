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訂製專屬布標、刻字服務！「香水客製化」成風潮　消費者願掏錢買單

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

全球香氛市場崛起，台灣也不例外，越來越多消費者捨得花錢買價格不斐的香氛，之所以願意消費，品牌提供的客製化服務功不可沒，不少，牌都提供多元且專屬的客製化與送禮服務。不論是瓶身刻字、客製化調香，還是搭配品牌標誌性的吸睛包裝，幫你打造獨一無二香氛體驗。

#Diptyque旗艦店專屬香水與蠟燭刻字服務

▲▼客製化香氛 。（圖／品牌提供）

▲▼客製化香氛 。（圖／品牌提供）

為使每份禮物更添特別，Diptyque旗艦店提供專業的刻字服務。無論是姓名、紀念日或充滿祝福的文字，都能優雅地鐫刻於香水、部分蠟燭之上，為送禮的心意賦予獨一無二的意義。

#EX NIHILO半客製化調香服務

▲▼客製化香氛。（圖／品牌提供）

▲▼客製化香氛。（圖／品牌提供）

透過在經典作品中添加珍稀香材，為每支香水賦予鮮明的個人色彩。顧客可於推薦搭配的珍稀素材資料庫中選擇一支香水原精加入，再由EX NIHILO巴黎總店的Osmologue© 高科技調香機器人協助調配，同時附有詳列顧客姓名、選用原料及唯一識別編號的專屬證書，最後再選擇喜愛的瓶蓋樣式便可完成這份唯一且珍貴的禮物。

#Maison Margiela客製化香水瓶身布標與束口帆布袋影像

▲▼客製化香氛。（圖／品牌提供）

▲▼客製化香氛。（圖／品牌提供）

凡於Maison Margiela香氛專門店購買100ml香水，即可於店內訂製個人專屬的香水瓶身布標，加上具有紀念性的地點與年份、人名或是語句等文字。束口帆布袋影像則可提供個人以影像記錄下的相片回憶，現場印出並裝飾，透過客製化服務，為個人收藏增添獨特意義，也讓禮贈心意更臻別緻。


#LOEWE 2025 Paula’s Ibiza限時限量番茄葉紙袋與禮盒包裝服務

▲▼客製化香氛。（圖／品牌提供）

即日起凡於LOEWE香氛專門店購買任一番茄葉系列商品，即可獲得限量番茄包裝。極具LOEWE風格的番茄葉紙袋甫公開亮相便成為全場焦點，經典禮盒包裝也換上限定標籤與緞帶，擁有一份最吸睛的禮物。

關鍵字：

香氛, 客製化, 禮物服務, 品牌, 市場

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