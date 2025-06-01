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韓星愛用彩妝全洗版！Jisoo同款唇蜜爆紅、子瑜擦珊瑚紅色太美

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Jisoo同款唇蜜爆紅、子瑜擦這色太美！韓星愛用彩妝日韓全缺貨

▲韓星愛用彩妝。（圖／品牌提供、吳雅鈴攝、取自dome0724 IG）

圖文／CTWANT

今年夏天的美妝圈完全被「韓星同款」洗版！不管是Jisoo的甜美系妝容、Rosé的高冷仙光感，還是子瑜的柔霧溫柔派，每一個妝感背後都藏著一波波熱賣彩妝潮。

Jisoo不久前在IG曬出甜甜自拍，手上那支粉嫩果凍唇彩立刻被網友認出是「迪奧粉漾果凍唇蜜」，全新色號「#105荔枝果凍」一曝光立刻攻佔熱搜！這支唇蜜質地水潤、不黏膩，擦起來像天生好唇色，還能淡化唇紋、自然潤澤，是偽素顏系女孩的心頭好。

Jisoo同款唇蜜爆紅、子瑜擦這色太美！韓星愛用彩妝日韓全缺貨

▲Jisoo御用的迪奧粉漾果凍唇蜜，斷貨色#105必須先搶先贏！（圖／品牌提供）

除了唇彩，Dior這次同步升級推出的迪奧粉漾緹花頰彩盤也讓人少女心爆棚！這款腮紅不只是顏色可愛，更結合了水漾潤色科技，粉質細緻好暈染，不管是想打造韓系自然紅潤感，還是日系分層感立體妝容都沒問題；搭配同系列唇蜜一起使用，更能疊出氣色＋光澤雙重美感，讓人一試成主顧。

Jisoo同款唇蜜爆紅、子瑜擦這色太美！韓星愛用彩妝日韓全缺貨

▲迪奧粉漾緹花頰彩盤4.5g／1,700元。（圖／品牌提供）

當然，說到韓星帶貨王怎麼能忘了還有Rosé？每次只要她一出手示範，品牌幾乎都會秒缺貨！早已讓YSL穩坐女孩心中「精品級彩妝代表」的位置。

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▲Rosé是公認的「人間YSL」。（圖／取自Rosé IG）

尤其是YSL最近新推出的首款打亮盤，外型走高訂風格，盒身仿皮革壓紋搭配金屬LOGO，根本媲美精品首飾！內裡粉質細緻、不顯毛孔，主打吻膚級高光，一抹就能打造彷彿天生透亮肌的光澤感；四色色選從香檳金、奶油白到玫瑰粉、幻境紫，不論你是冷感仙女派還是暖系柔美妝通通能駕馭，簡直是今年底妝收尾關鍵神器，有預感Rosé一定不久後也會愛上它。

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▲YSL恆久完美立體高光餅／2,950元。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

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▲#01任性裸光的溫柔奶白光，除了臉上，也可打在鎖骨、手臂的線條部位。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

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▲#69幻境薰紫的冷調紫光，拿來打亮眼下超適合。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

而另一個帶貨神隊友子瑜，身為日本開架彩妝Visee的代言人，每每一釋出形象照便引爆討論，官方IG最新廣告大片中，她的唇色柔美又帶點元氣感，正是光誘恆吻唇膏的全新色號#RD451，是帶有溫暖明亮感的珊瑚紅色，薄擦氣質、厚塗微辣，超級百搭！搭配她使用的眉彩產品瞬色霧絨眉彩膏和調色霧絨眉彩盤，能打造出如羽毛般柔軟立體的眉型，妝感自然又乾淨，瞬間化身日系溫柔女孩代表。

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▲Visee光誘恆吻唇膏#RD451／380元。（圖／品牌提供、取自visee_kose IG）

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▲Visee瞬色霧絨眉彩膏#BR-1／240元、Visee調色霧絨眉彩盤#BR-1／280元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 彩妝, DIOR, YSL, Visee

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