2025最新敏感肌保養好物　無印良品化妝水、新瑰蜜霜百元價好入手

▲（圖／廖怡婷攝、品牌提供）

圖文／CTWANT

對於敏感肌來說，選對保養品就像選對人生伴侶一樣重要，太刺激容易泛紅、太厚重又悶得不舒服。尤其在氣候變化大、空氣品質不穩定的環境中，肌膚的穩定更是日常保養的首要任務。

市面上標榜「敏感肌可用」的產品琳瑯滿目，如何在成分、安全性與實際使用感之間取得平衡，成了許多人的煩惱。本篇特別精選五款廣受好評的敏感肌保養好物，從防曬隔離到修護保濕，幫助你打造溫和穩定的肌膚屏障。

敏感肌保養品推薦：理膚寶水 全護清透亮顏防曬隔離乳#新瑰蜜霜 ROSY+

日本銷售No.1妝前防曬#瑰蜜霜於2025年全新再升級！可校正亞洲暗黃肌膚問題、打造粉嫩水光肌，高達8款高效防曬濾劑加總發揮美肌防曬最強抗UV防護力，從PPD 21提升至PPD 29抵禦UVB、UVA、長波UVA等全波段UV光傷害。不含香精與paraben防腐劑，敏感膚質適用！

▲理膚寶水 全護清透亮顏防曬隔離乳 UVA PRO/SPF50+ PA++++ 30ml／990元。（圖／品牌提供）



敏感肌保養品推薦：DR.WU 瞬適膚舒緩潤澤修護霜

DR.WU長期致力於敏弱肌修護，也積極實踐ESG永續理念。核心配方由亞洲皮膚科權威吳英俊醫師結合逾50年臨床經驗分析所研發。瞬適膚舒緩潤澤修護霜質地柔滑細緻、滋潤不黏膩，適合全身高保濕需求，也可作為日常保濕乳後的局部加強，為敏感肌提供穩定且溫和的修護，全家大小皆可安心使用。

▲DR.WU 瞬適膚舒緩潤澤修護霜 280mL／1,050元。（圖／品牌提供）

敏感肌保養品推薦：ASD B5保濕修護精華

ASDceuticals是由日本皮膚科專家白石美緒醫師領軍，秉持純淨、高效、安全的原則，研發專為亞洲膚質設計的護膚配方。這款保濕精華以19%補水菁粹搭配維他命B5，為肌膚提供深層修護與強效補水，舒緩肌膚不適，保持柔嫩彈潤，適合乾燥肌、敏感肌，尤其在醫美術後能加倍幫助修復與鎖住深層水分。

▲ASD B5保濕修護精華 12ml／1,100元、30ml／1,690元。（圖／廖怡婷攝）

敏感肌保養品推薦：MUJI敏感肌保養系列全新升級改版

自2000年上市以來首次宣布改版，新版的MUJI敏感肌保養系列以大自然的成分為基礎，添加3種植物萃取，包含尤加利葉、馬齒莧與葡萄柚籽，並添加敏感肌容易缺少的神經醯胺及5種胺基酸（丙胺酸、精胺酸、谷氨酸鈉、絲胺酸、脯胺酸），還有可預防肌膚粗糙的甘草酸二鉀，以及成分中的水選擇了pH值與淚液相近的水源，更容易被肌膚吸收達到保濕效果。除了成分革新，MUJI無印良品亦致力於永續理念，MUJI敏感肌保養系列的化妝水及乳液瓶身採用100%回收再生PET材質，未經漂白，保留素材透明原始的色澤。

▲MUJI敏感肌化妝水／250元、敏感肌乳液／250元、敏感肌ALL IN ONE美容凝膠／290元、敏感肌保濕乳霜／290元。（圖／品牌提供）



敏感肌保養品推薦：title.p 多益活能修護乳

運用業界首創維玻保養將維他命C與E穩定封存，加強滲透深入肌底，鞏固肌膚屏障；更是富含維他命B3＋B5舒緩肌膚、維護屏障，添加玻尿酸與MP68多益肽能深層保濕、延緩老化，更融合傅明酸與沒藥醇改善膚色不均，讓肌膚從裡透出健康光澤，早晚皆可使用。

▲title.p® 多益活能修護乳 45ml／1,280元。（圖／品牌提供）

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