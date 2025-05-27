落髮、斷髮好困擾！營養師教你「吃對食物」改善最有感

▲現代人頭皮狀況多。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活忙碌，壓力大且又睡眠不足，大多數的人都有一些頭皮狀況，像是壓力型落髮又或是頭髮易斷，有這些煩惱先別慌張，聽聽營養師教你對症下藥，吃對食物讓髮絲健康起來！

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#壓力型稀疏

壓力會造成水溶性的維他命流失，尤其是維他命Ｃ跟Ｂ群流失加速，建議每天都要攝取新鮮蔬果至少2個拳頭大的水果分量加上兩碗蔬菜才足夠。

#易斷髮質

可能是平時吃的蛋白質品質不佳，應避免吃加工食品，像是香腸、培根、臘肉、火腿、丸類、火鍋料製品等，建議補充原型食物像是豆腐、豆製品、肉類、蛋類、魚類等，以上皆有豐富且優質蛋白質，是維持頭髮健康重要的基底。

#乾枯髮質

如果時常亂節食、偏食，容易讓好油跟水分攝取不足，易導致頭髮乾枯無光澤，這時候建議多喝水，每天至少2000cc以上，另外別害怕吃油，多補充好油食物，像是酪梨、苦茶油、堅果或堅果飲等來吃到好的油脂來源，讓髮絲光亮有光澤感。

#落髮

通常落髮嚴重，可能是礦物質鐵跟鋅攝取不足，導致頭皮供養不夠，不健康的頭皮就像土壤貧瘠的地方長不出茂盛的樹木，建議多補充鐵、補鋅再搭配維生素C食物幫助營養吸收。像是可以吃豬肝、鴨血、莧菜、牡蠣等，再搭配新鮮水果來幫助鐵質吸收更好。

#頭皮問題

頭皮乾癢、出油代表處發炎狀態，建議多吃抗發炎食物，建議一周2-3次魚油或藻油，像是新鮮魚類、海藻、亞麻仁籽油，其實頭髮是很直接反應身體健康狀態的部位之一從吃做改善是很好的方式，平時也應適度放鬆壓力也不要亂節食，畢竟營養不良，髮絲首當其衝。