2025最萌聯名彩妝！Hello Kitty泡澡球可愛必收、蠟筆小新裸霧唇釉全包

文／美人圈

2025年必收的聯名彩妝保養品都在這！從Hello Kitty、蠟筆小新、星之卡比到史努比，眾多超人氣角色陪你一起度過夏天！以下精選多款話題聯名彩妝保養，快來看看哪個是你的命定款吧！

▲2025卡通聯名彩妝。（圖／LUSH、IG@colorgram.official）

ALLIE x 星之卡比 聯名系列

ALLIE 持采長豔UV高效防曬飾底乳

每年夏天最令人期待的，就是ALLIE限定聯名的驚喜登場！日本高機能防曬品牌ALLIE今夏便驚喜攜手任天堂經典人氣角色「星之卡比」推出2025年限定聯名系列，以陽光冒險為主題，將防曬變得更可愛、更療癒。貼心包裝設計更暗藏小驚喜，三款產品的盒內都附有卡比角色卡，不只是可愛收藏，更能剪下作為書籤，將防曬不只停留在保養，也延伸到生活細節，療癒指數再升級。

▲附贈的星之卡比角色卡能剪下作為書籤。（圖／ALLIE）

ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳

身體、臉部兩用的ALLIE持采UV高效防曬水凝乳，凝乳質地使用體感較以往的防曬更舒適，一罐可用全身超方便！

▲ALLIE x 星之卡比聯名系列防曬。（圖／ALLIE）

ALLIE 持采濾鏡調色UV防曬乳（木質調勻妍）

專為臉部防曬設計的ALLIE 持采濾鏡調色UV防曬乳（木質調勻妍），修飾膚色效果自然，連小瑕疵也能從視覺上淡化不少，出門運動或懶得化妝時，直接用它提亮氣色即可。

▲（左）ALLIE持采UV高效防曬水凝乳，NT$850（右）ALLIE持采濾鏡調色UV防曬乳（木質調勻妍），NT$730。（圖／ALLIE）

LUSH x Hello Kitty and Friends 聯名系列

汽泡彈泡澡球

最懂聯名的LUSH又出招啦！與Sanrio三麗鷗合作推出的限量版Hello Kitty and Friends系列產品在台灣尚未開賣前就已經在社群引爆轟動，除了經典必收的大頭Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米和大耳狗汽泡彈泡澡球。

▲限量版Hello Kitty and Friends汽泡彈泡澡球。（圖／LUSH）

甜香沐浴露、紅色閃粉香水

這次還推出加入甜杏仁精油與可可精萃的甜香沐浴露，以及加入閃閃發光的紅色閃粉香水，外包裝都有Hello Kitty和她的好友們，絕對是心動警報。

▲（左）紅色閃粉香水、（右）甜香沐浴露。（圖／LUSH）

雅漾 x SNOOPY史努比 聯名系列

夏日熱銷明星商品

還在煩惱夏日油光、曬傷嗎？法國雅漾Avène與超人氣史努比SNOOPY攜手推出「油光豔陽OUT！萌漾一夏！」2025限定聯名系列！嚴選舒護活泉水、控油抗痘及全新極速防曬系列等明星商品，對抗夏日肌膚問題！

▲雅漾與史努比聯名。（圖／雅漾）

舒護活泉水、控油抗痘系列、全新極速防曬系列

13款史努比限定聯名周邊

高達13款史努比限定聯名周邊，包含冷水瓶、旅行收納袋、盥洗包、洗臉髮帶、洗漱墊、兩用購物袋以及令人期待的捏捏樂盲盒！5／16起於康是美、屈臣氏、寶雅及各大藥局通路購買指定組合或滿額即可獲得！今年夏天，就讓雅漾與史努比陪你一起清爽度過！

▲聯名周邊可愛必收。（圖／雅漾）

colorgram x 蠟筆小新 聯名系列

韓國Olive Young旗下彩妝品牌colorgram找來大人小孩都愛的國民小可愛「蠟筆小新」來聯名啦！從主角小新一家、到春日部防衛隊成員、肥嘟嘟左衛門、娜娜子姊姊等都融入包裝中，可愛到尖叫。必收的人氣品項，包含Nude Blur Tint裸霧唇釉，不僅包裝上有小新圖案，上唇顯色度極高、質地輕盈細膩，還可以當作腮紅使用。另外，壓印有小白圖樣的單立方陰影盤也是細節滿滿，這次不收真的對不起荷包呀。

▲colorgram x 蠟筆小新聯名系列。（圖／colorgram）

AMUSE x Hello Kitty 聯名系列

黑皮Hello Kitty氣墊粉餅等平價彩妝

一推出就在小紅書引爆轟動的AMUSE X Hello Kitty聯名系列彩妝真的要搶！不同於之前的Hello Kitty，這次主角搖身變成前往夏威夷度假的黑皮版Hello Kitty，搭配愛心墨鏡和扶桑花裝飾，有夠搶眼。AMUSE此次招牌熱賣的水光唇釉、口紅盤、腮紅露等都注入黑皮Hello Kitty，就連氣墊粉餅的粉撲都是Hello Kitty的大頭，可愛到捨不得用。值得一提的是，這次AMUSE還有搭配推出限量行李箱組以及包包掛件，想不心動都難！

▲AMUSE x Hello Kitty聯名，代言人張員瑛手持氣墊粉餅。（圖／IG@amuse）

Physiogel x 蠟筆小新 聯名系列

潔美淨 低敏全物理保濕防曬霜SPF50+PA++++

想要養出韓妞同款白皙水煮蛋肌，夏天防曬乳就要好好選！敏感肌神隊友Physiogel近期便與超人氣國民萌角「蠟筆小新」攜手推出防曬聯名系列，從包裝就先融化你的心。這次聯名不只外表吸睛，內在依然保有Physiogel一貫的高保濕、低刺激配方，不論是補水修護還是日常打底都超實用，讓你邊保養邊療癒！

▲Physiogel x 蠟筆小新聯名潔美淨低敏全物理保濕防曬霜 SPF50+ PA++++。（圖／IG@physiogel_korea）

TonyMoly x 瑪麗貓 聯名系列

TonyMoly與瑪麗貓聯名系列直接讓萬千女孩為之瘋狂，粉嫩包裝配上超可愛的瑪麗貓，少女心大噴發啊！這次聯名不只外觀搶鏡，從水光唇釉、三色眼影盤到唇頰兩用膏，每款單品都實用又療癒，不論是自用還是送禮都超加分。迪士尼狂粉一定要把握機會收藏。

▲TonyMoly x 瑪麗貓 2025限定聯名彩妝系列。（圖／IG@tonymoly）

BEYOND x KEROKEROKEROPPI 聯名系列

韓系天然系保養品牌BEYOND這次找來超人氣三麗鷗角色「大眼蛙KEROKEROKEROPPI」合作，推出一系列讓人一眼愛上的聯名保養品！主打可愛療癒外型搭配清爽溫和配方，從精華液、化妝水到乳液樣樣齊全，不只顏值爆表，日常使用也超舒適，敏感肌也能安心入坑。

▲BEYOND x KEROKEROKEROPPI 2025限定聯名保養系列。（圖／IG@beyondcosmetics）

植村秀 x Shavonne Wong 聯名系列

植村秀今年春夏與新銳虛擬藝術家Shavonne Wong夢幻聯動，運用冰透幻彩色調與極光幻閃質地，打造出最前衛繽紛的shu uemura x Shavonne Wong藝術家聯名系列！

▲shu uemura x shavonne wong藝術家聯名系列。（圖／植村秀）

全系列共推出8款極光幻閃彩妝單品，皆以奔湧的色彩波浪為靈感，運用鮮活明亮色調展現出如極光般流動的韻律感！從6色眼影盤、無色限透光唇彩，到明星無極限蜜粉及山茶花潔顏油，都不難發現春夏趨勢的幻彩色調及細閃質地大放異彩。植村秀透過跨越虛實界限的聯名系列，創造顛覆性的未來感極光妝容，要你的美輕輕鬆鬆突破次元！

▲植村秀 x Shavonne Wong聯名無色限透光唇彩試色。（圖／植村秀）

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