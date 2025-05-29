UNIQLO感謝祭連15天開跑！最低149元、熱門小眼睛聯名同步登場

記者鮑璿安／綜合報導

因應即將到來的端午連假與酷暑季節，UNIQLO宣布自5月29日（四）起至6月12日（四）舉辦為期15天的「夏日感謝祭」，主打高機能夏季商品超值折扣，並推出兩波限量贈品回饋活動，一定要把握！

▲此次感謝祭主打四大高機能明星系列，包括AIRism涼感、UV CUT防曬、DRY-EX快乾與超彈性系列，祭出最低NT$149元的優惠價格 。（圖／品牌提供）



此次感謝祭主打四大高機能明星系列，包括AIRism涼感、UV CUT防曬、DRY-EX快乾與超彈性系列，祭出最低NT$149元的優惠價格。其中最受矚目的「空氣神T」AIRism男裝寬版圓領T恤下殺至NT$390，女裝同款則為NT$290，童裝背心甚至只要NT$149，全家夏日裝備一次購足。





▲5月29日(四)英國設計師Anya Hindmarch聯名親子裝系列； 6月9日則推出TOY STORY UT系列。（圖／品牌提供）

還有備受期待的聯名系列，5月29日(四)登場的英國設計師Anya Hindmarch聯名親子裝系列，以標誌性小眼睛圖案與精緻縫線設計打造出多款話題單品；6月9日則推出TOY STORY UT系列，聯名藝術家河村康輔，將經典角色化為潮流印花，適合全家穿搭。UNIQLO更推出每日限量滿額禮，首波自5月29日至6月5日，單筆消費滿NT$2,000即贈升級版馬卡龍不鏽鋼隨行瓶；第二波自6月6日至6月12日，滿NT$1,500即可獲得可愛又實用的絨毛方塊飲料提袋盲盒，提升夏日外出便利與趣味。





▲Gap攜手加州生活風格品牌 DÔEN 。（圖／品牌提供）





▲童裝碎花裙 。（圖／品牌提供）

此外，Gap攜手加州生活風格品牌 DÔEN，首次在台灣開賣，設計風格以加州復古風為靈感，融合女性柔美與美式精神，系列涵蓋了花卉洋裝 、條紋襯衫等單品，輕盈剪裁與細膩印花交織出夏日的自由氛圍，而童裝也是可愛滿分，將於 5 月 15 日起於 Gap 統一時代百貨台北門市、南港 Lalaport 門市與官方網路商店 gap.tw 同步販售。