2025牛仔包回來了！10款必收推薦　Jennie同款超美、輕奢2萬有找

文／美人圈

牛仔元素強勢回歸！2025年春季牛仔包再度成為時尚焦點，像是CHANEL、Louis Vuitton、Dior等都為他們標誌性手袋注入復古又經典的牛仔新裝，就連大勢明星如Jennie、章若楠等也都搶上身牛仔包！還在糾結第一咖牛仔包該入手哪咖？本篇就直接整理出多款話題爆款牛仔包，從精品到價位相對親民的輕奢品牌全網羅，一起來看看吧。

▲2025年春季牛仔包再度成為時尚焦點。（圖／weibo@章若楠official、IG@jennierubyjane）

明星同款牛仔包系列推薦

1. CHANEL 25 小型包 ：Jennie同款

爆款製造機CHANEL又出擊啦！這回找來全球品牌大使Jennie帶貨的全新25小型包，也被不少時尚迷看好是2025年的爆款擔當。新穎Hobo包型輕盈又能裝，且牛仔布材質讓整體更流淌著一股隨性氛圍。包款本身也注入香奈兒標誌性特色，像是金屬皮穿鏈、大型菱格紋以及雙C扣環等細節，刻意做舊感的刷色也讓它辨識度升級，怎麼背都時髦有態度。

▲CHANEL 25 小型包 NT$192,900。（圖／CHANEL）

2. CHANEL 大型流浪包 ：Jennie同款

另一款讓Jennie也愛不釋手的牛仔包還有CHANEL 2024/25 Cruise度假系列推出的大型流浪包！該款流浪包多口袋設計實用又具設計感，厚實的淺藍牛仔布料讓包款更添年輕活力氣息，與金屬雙C扣飾完美呼應，加上容量很耐裝，難怪Jennie私服狂曬。

▲CHANEL 大型流浪包 NT$195,800。（圖／IG@jennierubyjane、CHANEL）

3. Louis Vuitton CarryAll MM 肩背包：歐陽娜娜同款

精品老司機都知道LV CarryAll一直是櫃上長年的「斷貨王」，熱賣程度幾乎是櫃上一補貨就會光速售鑿，且在二手市場的保值率也極佳！歐陽娜娜此番上身的為LV全新Nautical系列的CarryAll MM肩背包，以現代風格將2005年經典Monogram Denim圖案重新演繹。款式以有機棉質面料製作，並以獨一無二的LV漂染技術締造洗水效果，搭配點綴的可拆式行李吊牌更是點睛之筆，上身率性十足。

▲Louis Vuitton CarryAll MM 肩背包 NT$195,800。（圖／IG@nanaouyang、Louis Vuitton）

4. Givenchy Voyou 丹寧肩背包：章若楠同款

2025年依舊是大包的主場，章若楠先前前往巴黎時裝週的機場穿搭便上身Givenchy經典Voyou肩背包！包款呈現出自然的垂墜感，丹寧款自帶休閒隨性氛圍，搭配上銀色扣環細節，整體低調簡約卻辨識度滿分，重點是包包容量很充足，日常通勤背恰到好處。

▲Givenchy Voyou 丹寧肩背包 NT$89,500。（圖／weibo@章若楠official、Givenchy）

5. Tory Burch T Monogram 迷你丹寧水桶包：宋雨琦同款

誰說明星同款包價格就一定會令人望而怯步？宋雨琦日前上身的Tory Burch T Monogram迷你丹寧水桶包不僅兩萬內就能入手，品牌經典圖案以三重水洗丹寧布呈現，更展現獨特的仿舊魅力。水桶包包型本身也很耐裝，圓筒包身輪廓俏皮可愛，看看宋雨琦以全身牛仔做搭配就很有型！

▲Tory Burch T Monogram 迷你丹寧水桶包 NT$17,900。（圖／IG@yuqisong.923、Beauty美人圈）

精品牛仔包系列推薦

1. Dior Book Tote 小型托特包 ：經典不敗，容量當通勤、媽媽包都合適

自從Dior Book Tote新增可拆式肩背帶後，吸引越來越多人入手，再加上本身就是品牌標誌性的包款，包櫃收一咖絕對無悔！新推出的包款結合奶白色小牛皮和Dior Oblique條格布刺繡，輕盈的藍色棉質牛仔布上以拉菲草纖維和棉線刺繡出經典的Dior Oblique圖案，完美融合休閒和優雅風格。包包內部有一個拉鍊口袋和貼袋，可收納所有日常必需品，可手提或肩背，外出更方便。

▲Dior Book Tote 小型托特包 NT$192,900。（圖／Dior）

2.FENDI Baguette 肩背包：百搭耐看

FENDI Baguette法棍包家族又納入新成員啦！全新Baguette以藍色牛仔布效果FF提花布料製成，綴有FF鉤扣和同色系皮革細節。採正面翻蓋及磁扣，內部隔層襯也以同色系牛仔布效果Pequin提花編織，細節全部不馬虎。此外，包款亦搭配可拆卸式藍色皮革手柄和肩帶，也可以隨造型另外配其他肩帶，一包輕鬆玩出多變風格。

▲FENDI Baguette 肩背包 NT$114,500。（圖／FENDI）

三、其他牛仔包系列推薦

1. COACH CHAIN TABBY 鏈條單肩手袋 ：小紅書爆款

一推出隨即在小紅書上引爆討論的COACH CHAIN TABBY鏈條單肩手袋也推出丹寧牛仔款！手袋以1970年代Coach經典設計為靈感，搭配水洗丹寧面料，以及標誌性Signature金屬配件以及精緻皮革飾邊，復古又時髦。輕巧的手袋內部空間充足，設有多功能收納插槽，外部還有拉鍊閉合插槽，方便快速取放物品。手袋配有三條可拆卸肩帶，可手提，或是以優雅的縫線造型鏈條肩帶肩背，也可換上短皮革肩帶來搭配，性價比超高！

▲COACH CHAIN TABBY 鏈條單肩手袋 NT$19,800。（圖／COACH）

2. MARC JACOBS The Sack Bag ：設計感滿分，不怕撞包

MARC JACOBS超人氣The Sack Bag系列推出充滿春天氣息的牛仔包！水洗刷舊的丹寧帆布搭配上亮片刺繡的滿版小花點綴，以及中央象徵性的英文字母讓整體識別度大提升。包款完美在甜美和率性間拿捏得已，拎在肩上氣勢滿分。

▲MARC JACOBS The Sack Bag 肩背包 NT$23,500。（圖／MARC JACOBS）

3. DIESEL Charm-D 肩背包：Hoshi 同款，男女都能駕馭

韓星最愛的DIESEL終於也能在台灣買到啦！大推Seventeen成員Hoshi上身的Charm-D肩背包，洗舊感單寧布包面與閃鑽銀鍊裝飾撞出鮮明對比，垂掛的DIESEL字母讓包款更加脫穎出眾，即使是女生背也無違和，很適合當作情侶包一起用。

▲DIESEL Charm-D 肩背包 NT$23,600。（圖／DIESEL提供）

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