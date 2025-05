Dior女裝創意總監離職！9年任期「2026早春秀成畢業作」外傳接棒者是他

記者鮑璿安/綜合報導

隨著Dior 2026早春度假系列大秀發表結束,品牌正式宣布Maria Grazia Chiuri將卸下女裝創意總監一職,結束她自2016年以來長達9年的創意領航,這位在Dior歷史上首位擔任此職位的女性設計師,以其鮮明的女性主義視角與當代設計語彙,構建了專屬於她的Dior篇章。目前品牌尚未公佈接棒者,而Jonathan Anderson確認成為Dior男裝藝術總監,即將執掌Dior Homme 在6月的男裝秀發表,由於他在Loewe期間的出眾表現,被外界認為相當有實力完全掌控Dior男女裝全線系列,視為呼聲很高的接棒人選。

Chiuri出生於義大利羅馬,畢業於Istituto Europeo di Design,早年曾任職Fendi與Valentino,並與設計夥伴Pierpaolo Piccioli共同建立出融合浪漫主義與當代風格的設計語彙。在Dior期間,她積極與全球女性藝術家與工匠合作,積極透過設計推動性別對話,首場時裝秀即以印有「We Should All Be Feminists」標語的T-shirt引發熱議,強調文化多樣性與手工藝的力量,以及對品牌經典Bar Jacket的現代再詮釋,讓品牌的高級時裝更上一層樓。

Maria Grazia Chiuri表示:「在任職九年後,我將離開Dior,懷著無比的喜悅與感激回顧這段非凡歷程。感謝Bernard Arnault先生對我的信任,以及Delphine Arnault長久以來的支持。我特別感謝所有團隊與工坊成員,是他們的才華與專業讓我能實現對女性時尚的願景,並與多代女性藝術家展開深度對話。我們共同書寫了一個令我無比自豪、充滿意義的篇章。」