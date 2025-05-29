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Dior女裝創意總監離職！9年任期「2026早春秀成畢業作」外傳接棒者是他

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記者鮑璿安／綜合報導

隨著Dior 2026早春度假系列大秀發表結束，品牌正式宣布Maria Grazia Chiuri將卸下女裝創意總監一職，結束她自2016年以來長達9年的創意領航，這位在Dior歷史上首位擔任此職位的女性設計師，以其鮮明的女性主義視角與當代設計語彙，構建了專屬於她的Dior篇章。目前品牌尚未公佈接棒者，而Jonathan Anderson確認成為Dior男裝藝術總監，即將執掌Dior Homme 在6月的男裝秀發表，由於他在Loewe期間的出眾表現，被外界認為相當有實力完全掌控Dior男女裝全線系列，視為呼聲很高的接棒人選。

Chiuri出生於義大利羅馬，畢業於Istituto Europeo di Design，早年曾任職Fendi與Valentino，並與設計夥伴Pierpaolo Piccioli共同建立出融合浪漫主義與當代風格的設計語彙。在Dior期間，她積極與全球女性藝術家與工匠合作，積極透過設計推動性別對話，首場時裝秀即以印有「We Should All Be Feminists」標語的T-shirt引發熱議，強調文化多樣性與手工藝的力量，以及對品牌經典Bar Jacket的現代再詮釋，讓品牌的高級時裝更上一層樓。

Maria Grazia Chiuri表示：「在任職九年後，我將離開Dior，懷著無比的喜悅與感激回顧這段非凡歷程。感謝Bernard Arnault先生對我的信任，以及Delphine Arnault長久以來的支持。我特別感謝所有團隊與工坊成員，是他們的才華與專業讓我能實現對女性時尚的願景，並與多代女性藝術家展開深度對話。我們共同書寫了一個令我無比自豪、充滿意義的篇章。」

關鍵字：

Dior, Chiuri, 品牌, 女裝, 設計

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