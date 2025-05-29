曾之喬產後「少女狀態」拿下代言　坦承天天和兒子談戀愛

▲曾之喬產後狀態好，接下身體保養代言。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

女星曾之喬今（29日）出席身體保養代言記者會，這也是她自懷孕生子後首度公開亮相。面對媒體，她坦言：「真的覺得好久不見，有點擔心自己會狀況外，但可能出道太久了，很快就找回狀態！」她笑說雖然感覺有些生疏，但目前精神和膚況都很不錯。

曾之喬談起當媽媽的點滴，感性表示：「這段時間蠻好的，中間有很多酸甜苦辣，新手媽媽會辛苦是一定的」。她一直渴望成為母親，如今終於實現心願，坦言：「小孩的成長變化很多，真的很豐富，有種和兒子在談戀愛的感覺。」

▲曾之喬分享會特別保養膝蓋、關節等容易暗沉粗糙的地方。

前陣子曾經感冒、鼻塞，她笑說甚至要抱著孩子入睡，媽媽的職責從未停歇。幸好有老公在一旁分擔育兒工作，兩人一同學習如何當父母，也學習如何成為有孩子的夫妻，而聊到保養，她也透露會互相分享好用的產品，老公也會提醒我記得擦乳液，雖然他沒幫我擦過啦！」

身為妮維雅代言人，曾之喬也大方分享自己的身體保養秘訣。她認為挑對產品非常重要，「有時候跟風不一定適合自己，我會花時間去了解成分。」她鼓勵大家多照鏡子觀察自己的肌膚狀況，並幽默補充：「塗保養品的時候，記得對自己說：『你很美，辛苦了』，這樣效果會更好喔！」

▲曾之喬產後依然少女，散發幸福光輝。

被問到為什麼生完小孩狀態如此好？她則分享：「即便現在有孩子了，還是要花時間照顧自己，因為開心了，自信就會回來，人也就會發光，她也向媽媽們喊話，保養不一定要追求過度白皙，，只要肌膚有光澤、膚色均勻就很美了。」