GD牌調酒推「紅色版」一天只賣8888罐！　白酒變紅酒超商限量賣88天

文／妞新聞

「Baby girl, too bad for me～」搶不到票的粉絲們，也只想喊「too bad」！！！韓國天團BIGBANG隊長「GD（G-Dragon、權志龍）」2025年持續挑戰大家的荷包深度，個人世界巡演演唱會《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》7月12日、7月13日2天台北場，在近日開放3階段售票，SNS上哀號一片哭喊：「一票難求…」。

GD牌超商調酒推新版

好適合灌醉自己

時隔8年開唱的GD，在各國都掀起搶票風潮，忙著巡演的他也沒有停下「吸金」的腳步，先前主理品牌PEACEMINUSONE打造一款「PEACEMINUSONE Highball」調酒，首度跨足酒品行業，在韓國超商CU不到1個月就狂賣500萬罐，黑瓶身＋紅拉環時尚設計，讓許多粉絲喝完也捨不得丟，自行DIY變成居家裝飾小物留存。

▲GD牌調酒出紅色版。（圖／IG@peaceminusonedotcom）

近日官方驚喜釋出新消息，GD牌Highball調酒推新口味啦！同樣在瓶身延續PEACEMINUSONE字樣環繞的的設計，只不過LOGO變得更小、更不規則，還直接變身「大膽紅色配色」，基底口味也從白葡萄酒變成溫潤「紅酒基底」，同樣添加新鮮水果風味。

相比上次的限定88萬罐，這罐更嚴格，每天限量銷售8,888罐、限時銷售88天而已，PEACEMINUSONE透露是為了紀念5月27日的「韓國宇宙航空節」所推出的特殊品項，並透露將會在未來開設以外太空為主題的「太空站商店」，粉絲們去韓國絕對不能錯過喔！

【延伸閱讀】

GD推Highball調酒「限量88萬瓶超商這天開搶」！紅拉環＋黑瓶身，1個月前就偷開放試喝？

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。