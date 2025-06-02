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大冰奶熱量相當於小薯！「早餐飲料熱量、糖量圖鑑」一次看

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▲▼「早餐飲料熱量、糖量圖鑑」一次看 。（圖／Pexels、Unsplash）

▲大冰奶是許多人早餐的標配。（圖／Pexels、Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

每天早上都要來杯飲料才能開啟一天，你喜歡來杯大冰奶還是冰咖啡呢？營養師高敏敏提醒，每天早上一杯飲料看似無礙，但長期下來恐怕累積滿滿糖量與熱量，想知道自己究竟喝下多少熱量呢？早餐飲料熱量&糖量圖鑑，一起來了解！

▲▼「早餐飲料熱量、糖量圖鑑」一次看 。（圖／Pexels、Unsplash）

▲▼「早餐飲料熱量、糖量圖鑑」一次看 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏表示，早餐店的大冰奶一杯就有224大卡，相當於一包小薯條，若早餐又搭上炸物或是脂肪量偏高的早餐，那麼長期下來熱量肯定破表，而衛福部建議每日精製糖攝取量，不應超過整天總熱量的10%最好控制在5%以下，糖分攝取過多 也是對身體帶來很多負擔。

▲▼「早餐飲料熱量、糖量圖鑑」一次看 。（圖／Pexels、Unsplash）

那麼糖分攝取過量，會帶給身體怎樣的壞影響呢？

#易胖

吃糖=增加熱量，造成體重上升

#蛀牙

造成口腔環境酸化，腐蝕琺瑯質

#加速變老

糖化終產物（AGEs）會加速老化機制

#內分泌失調

當糖分攝取過多，身體會增加分泌胰島素

#血壓升高

刺激血管發炎造成血壓上升

#血脂升高

使血液中的三酸甘油脂濃度提升

#糖尿病

胰島素敏感度下降，造成糖尿病風險

#心血管疾病

糖使血管內膜老化

#造成動脈硬化

頭昏、頭痛：血糖快速變化導致頭痛

#影響認知功能、情緒

長期高血糖下，會影響腦血管健康

#脂肪肝

過多的糖會使肝臟脂肪堆積

#冒粉刺、痘痘

吃太多糖，容易影響荷爾蒙，造成皮膚問題

關鍵字：

熱量, 糖量, 營養, 健康, 飲料

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