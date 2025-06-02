大冰奶熱量相當於小薯！「早餐飲料熱量、糖量圖鑑」一次看

▲大冰奶是許多人早餐的標配。（圖／Pexels、Unsplash）
記者曾怡嘉／台北報導
每天早上都要來杯飲料才能開啟一天，你喜歡來杯大冰奶還是冰咖啡呢？營養師高敏敏提醒，每天早上一杯飲料看似無礙，但長期下來恐怕累積滿滿糖量與熱量，想知道自己究竟喝下多少熱量呢？早餐飲料熱量&糖量圖鑑，一起來了解！
▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）
營養師高敏敏表示，早餐店的大冰奶一杯就有224大卡，相當於一包小薯條，若早餐又搭上炸物或是脂肪量偏高的早餐，那麼長期下來熱量肯定破表，而衛福部建議每日精製糖攝取量，不應超過整天總熱量的10%最好控制在5%以下，糖分攝取過多 也是對身體帶來很多負擔。
那麼糖分攝取過量，會帶給身體怎樣的壞影響呢？
#易胖
吃糖=增加熱量，造成體重上升
#蛀牙
造成口腔環境酸化，腐蝕琺瑯質
#加速變老
糖化終產物（AGEs）會加速老化機制
#內分泌失調
當糖分攝取過多，身體會增加分泌胰島素
#血壓升高
刺激血管發炎造成血壓上升
#血脂升高
使血液中的三酸甘油脂濃度提升
#糖尿病
胰島素敏感度下降，造成糖尿病風險
#心血管疾病
糖使血管內膜老化
#造成動脈硬化
頭昏、頭痛：血糖快速變化導致頭痛
#影響認知功能、情緒
長期高血糖下，會影響腦血管健康
#脂肪肝
過多的糖會使肝臟脂肪堆積
#冒粉刺、痘痘
吃太多糖，容易影響荷爾蒙，造成皮膚問題
我想要說....