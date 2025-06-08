捷運南京復興是上班族美食戰場　精選6間超強口袋名單吃好吃滿

文／MENU美食誌

超強火鍋、精緻臺菜、優質餐酒館、道地印度美食，在南京復興通通吃得到！

老撈麻辣火鍋鴛鴦火鍋

台北市松山區

有別於傳統重慶麻辣鍋，老撈減少湯頭油脂含量，提供多種特色的湯底風味。還有被火鍋耽誤的熱炒店之美名，推薦噴火三寶、黃牛胸肉、手工蛋餃和新竹燕餃。

▲老撈麻辣火鍋鴛鴦火鍋。（圖／美食客凱Kai提供）

金賞軒

台北市松山區

拿下台北必比登推薦的金賞軒，坐落於民生社區之中，突破傳統台菜的框架，延伸新創意，推薦香蒜中卷、香芹牛肉、神仙雞、金沙軟絲和龍蝦三明治。

▲金賞軒。（圖／美食客小屁提供）

Bottless

台北市松山區

藍色系的門面十分顯眼，門前還有小花園，主打現壓生飲葡萄酒和跨國界創意小點，會不定期更新菜單，推薦馬鈴薯千層、氮氣馬鈴薯、海鮮飯和炸牛排三明治。

▲Bottless。（圖／美食客象山女子提供）

蘭芳麵食館

台北市中山區

以重慶小麵、祕製花椒辣油而聞名，承襲四川重慶小麵的靈魂，加入18種辛香，還可以購買花椒辣油回家料理，推薦蘭芳花椒麵、涼拌黃瓜。

▲蘭芳麵食館。（圖／美食客小肥仔提供）

印渡風情 Out of India（慶城店）

台北市松山區

以獨門菜單和家族傳承百年的香料，搭配五星印度廚師，呈現最道地的印度料理，店內裝潢和餐具擺飾都相當用心，推薦芒果酸子酥球、香料雞肉和印度烤餅。

▲印渡風情吃得到最道地的印度料理。（圖／美食客安安提供）

徐淮人家

台北市中山區

主要提供徐州的家常菜，菜色選擇性不多，但道道皆為經典，菜色份量大但經濟實惠，適合多人一起分享，推薦地鍋雞、山東燒雞、招牌羊蠍子和涼拌羊肚。

▲徐淮人家。（圖／美食客Serena Wu提供）



延伸閱讀

輝達台灣總部在北士科！！！週邊美食先來帶你一網打盡



壽喜燒控必收藏！湯底香、肉超嫩，台北必吃六間人氣壽喜燒名店大公開，趕快收藏起來吧！



※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。