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《你的味道》高旻示根本穿搭教科書　4招把高級慵懶穿上身

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鬆弛感天花板！《你的味道》高旻示根本穿搭教科書，4招把高級慵懶穿上身

▲高旻示不只會演也很會穿。（圖／高旻示IG，下同）

圖文／CTWANT

由氣質女神高旻示領銜主演的韓劇《你的味道》，這回不拿包拿鍋鏟，搖身一變成為擁有神秘料理哲學的主廚「莫妍珠」，演繹一場美食與靈魂交融的愛情設計提案！而高旻示不只會演也很會穿，日常私服更是將極簡與日常感玩得出神入化，每一套都低調卻讓人忍不住截圖收藏。

高旻示的私服技巧：慵懶高級

從寬鬆針織衫到俐落西裝外套，她總是恰到好處地把「剛睡醒的自然隨性」與「時尚編輯的精緻有型」合而為一。

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她的拿手招數是中性色調＋高質感布料，灰、白、米、黑是她的基本盤，而一件剪裁合身挺版襯衫，瞬間把平凡提升一個時尚段數。

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高旻示的私服技巧：甜美復古

春夏的街頭，一件碎花裝不能少，高旻示一向走甜美復古風的態度，穿上一件飄逸的碎花雪紡洋裝優雅穿梭其中，腳踩復古休閒球鞋，整體造型看起來舒服、自然，卻又令人印象深刻。

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或是細肩帶洋裝內搭一件薄長袖，不只層次感十足，更讓高旻示看起來仙氣滿分，這樣的搭配有點日系文青味，但又藏著她獨有的韓式洗鍊。

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高旻示的私服技巧：柔霧色系

高旻示春夏的秘密武器是「柔霧色」，如：奶油白、灰薰衣草、鼠尾草綠，這類看起來像沒化妝但其實化了妝的顏色，正是她穿搭的真諦。低飽和色不會喧賓奪主，反而讓人更專注在她清新的氛圍上。

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高旻示的私服技巧：極簡穿搭

背心、牛仔褲，一件輕薄罩衫或針織小外套，就是高旻示的定番LOOK。全身幾乎無配件，但材質挑選得用心，涼爽的棉麻、柔軟的針織、透氣的雪紡，彷彿衣服本身就會呼吸，完美拿捏「帥」與「溫柔」的平衡，乾淨、有型，而且讓人上癮。

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高旻示的私服就是這樣一種魔法，誤以為她只是隨手抓了幾件衣服就出門，但仔細一看，每一個細節都藏著巧思，極簡但不簡單，這才是真正的時尚品味。

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關鍵字：

周刊王, 你的味道, 高旻示, 穿搭

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