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開架防曬多到不會選？2025最熱賣排名曝光

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Biore,曼秀雷敦,ALLIE,理膚寶水,德美醫研,妮維雅,SUNCUT,曬可皙,妍霓絲,我的心機,防曬,抗老,彩妝,。（圖／品牌提供、官網）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、官網

夏季很多人對於防曬開始注重，屈臣氏也從實體與線上通路，發現2025年度最熱賣的防曬單品，分別分為：潤色防曬、低敏防曬、噴霧防曬三大類，還知道從哪裡下手，跟著銷量買就對。

【潤色防曬】

TOP 3：ALLIE 持采濾鏡調色UV防曬乳－紫陽明妍，40g、售價850元

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水凝乳質地清爽服貼，一抹潤色提亮、遮飾毛孔，實現輕透妝感，搭載五重美肌科技，全天防曬持妝，耐汗、抗摩擦，含玻尿酸保濕成分，使用溫和、配方環境友善。

TOP 2：曼秀雷敦 水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露，80g、售價429元

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透明藍調與血色粉紅交織薰衣草紫，一抹校正蠟黃膚色，打造宛如天生的光澤感白皙素肌，潤色同時防曬，實現日本女孩憧憬的透明感裸妝肌。

TOP 1：Biore 含水防曬幻光水凝乳－薰衣草紫，70g，售價350元

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薰衣草紫潤色提亮，打造透明血色感美肌。水感質地輕盈服貼，防曬同時修飾膚色、不泛白，耐汗防水，長效不脫妝。

【低敏防曬】

TOP 3：妮維雅 LUMINOUS 630淡斑煥白UV防禦乳，40ml、售價999元

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防曬、抑斑、煥白一瓶三效，專利LUMINOUS 630深入肌底淡化色斑，搭配維他命E與玻尿酸，提亮膚色、修護保濕。質地輕盈好推，防護同時呵護膚質。

TOP 2：德美醫研 純物理亮顏潤色防曬乳，售價1100元

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100%純物理防曬，低敏不刺激，自然潤色提亮膚色，打造輕盈裸妝感。添加維他命C與神經醯胺，保濕同時提升肌膚明亮度，防護UVA、UVB，展現光滑均勻美肌。

TOP 1：理膚寶水 安得利清爽極效夏卡防曬液，50ml、售價940元

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無添加防腐劑，眼周及敏弱肌皆適用，搭載獨家UVMUNE 400科技，有效抵禦極長波UVA，預防曬黑曬老，獨家NETLOCK科技強化防水、防汗，質地水潤清爽不黏膩。

【噴霧防曬】

TOP 3：我的心機 亮白保濕防曬噴霧，90ml、售價199元

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高規格防曬力有效阻擋UVA與UVB，噴霧細緻均勻，可倒噴瓶身設計，無死角使用更便利。添加珍珠粉、熊果素、玻尿酸等亮白保濕成分，防曬同時養膚。

TOP 2：妍霓絲 SPF50清爽沁涼防曬噴霧，180ml、售價998元

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高效防曬同時帶來涼感舒適，噴霧質地清爽透氣不黏膩，不泛白、不脫屑，抗汗抗摩擦，適合運動與戶外活動，全膚色適用，臉部身體一瓶搞定。

TOP 1：SUNCUT UV曬可皙 高效防曬水珠噴霧，60ml、售價388元

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超水感噴霧質地，速乾服貼不黏膩，防水、防汗、抗摩擦不易脫落。添加玫瑰果、摩洛哥堅果與荷荷巴油，防曬同時滋潤保養，輕鬆對抗紫外線與乾燥傷害。

關鍵字：

Biore, 曼秀雷敦, ALLIE, 理膚寶水, 德美醫研, 妮維雅, SUNCUT, 曬可皙, 妍霓絲, 我的心機, 防曬, 抗老, 彩妝

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