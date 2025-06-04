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夏日頭皮零油膩養護3技巧！換洗髮精、帽子要透氣都關鍵

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏天高溫悶熱、油汗分泌旺盛，若不注重頭皮保養，容易造成出油、搔癢、頭皮屑甚至落髮問題，建議可以透過夏日頭皮養護3大技巧，改善NG問題。

東森自然美,THE MORNING AFTER,頭髮,頭皮,秀髮,髮絲,。（圖／品牌提供）

Tips 1：選擇清爽型洗髮產品

夏日天氣炎熱潮濕，在選擇髮品上，建議可以避開厚重滋養配方，改用去油、控油、舒緩配方，內含茶樹、薄荷、鼠尾草、金縷梅等都很推薦，每日或隔日一次清洗，同時加強按摩頭皮，促進血液循環並徹底清潔。

Tips 2：避免頭皮長時間悶熱

流汗後最好擦乾或吹乾頭髮，避免濕氣悶住毛孔，外出戴帽子時選擇透氣材質，避免悶出頭皮炎，而且洗完頭後一定要徹底吹乾，以防滋生黴菌與頭皮屑。

Tips 3：定期進行頭皮深層護理

可以每周1次使用去角質頭皮泥或頭皮清潔液，搭配按摩梳或指腹按摩，有助於調理老廢角質與油脂，並且加強吸收養分，幫助髮根強健、減少掉髮問題。

【推薦單品】

＃東森自然美 BIO UP蘊活泌境強健洗髮精

東森自然美,THE MORNING AFTER,頭髮,頭皮,秀髮,髮絲,。（圖／品牌提供）

將近期流行的臉部護理配方「外泌體」直接放入頭皮髮絲養護，結合專利瑞士喚黑胜肽、Neo 17御髮科技及BIO UP獨家雞尾酒配方等4大專利，在洗髮的同時就可以幫助達到修護效果，維持強健髮根之餘，同時達到完美清潔。

＃THE MORNING AFTER 荒杉木保濕修護洗髮精

東森自然美,THE MORNING AFTER,頭髮,頭皮,秀髮,髮絲,。（圖／品牌提供）

從美髮沙龍專業所設計的髮品THE MORNING AFTER針對亞洲女性的細軟髮推出荒杉木保濕修護系列，運用復活藻醣天然保濕成分，可以幫助鎖水、修護保濕，讓毛鱗片更加健康，而且不會過於厚重，洗完也可以享受蓬鬆秀髮。

關鍵字：

東森自然美, THE MORNING AFTER, 頭髮, 頭皮, 秀髮, 髮絲

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