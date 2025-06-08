fb ig video ETtoday search mobile

美周記／夏季高溫不好睡！「助眠」保養、香氛一次看

>

▲▼助眠。（圖／品牌提供）

▲不少人喜歡利用香氛舒眠，提升睡眠品質。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

夏日腳步接近，天氣悶熱潮濕，午後有偶有陣雨來襲，而夏季高溫常讓睡眠品質不佳，「助眠、舒眠」成為美妝的新戰場，一些能幫助睡眠的保養、香氛也很受歡迎，利用外在輔助幫助入睡節奏已成為趨勢，只要睡好，肌膚竟不怕有大問題。

▲▼助眠。（圖／品牌提供）

▲Inna Organic 童顏有機 藍艾菊舒眠修護精油面膜，23ml，240元。

新上市的首創「脈輪舒眠法」，專注於夜間黃金修復時刻，幫助現代人從肌膚到心靈同步放鬆。 添加四種有機天然精油包括藍艾菊、杜松、玫瑰天竺葵與薰衣草，精心調配出溫和且層次豐富的舒眠能量。其中，核心成分「藍艾菊」以溫潤草本氣息為主軸，協助強化肌膚屏障，帶來深層舒緩與安撫。

▲▼助眠。（圖／品牌提供）

▲VCool α-Cedrol雪松醇睡眠噴霧(靜謐森林) ，50ml，1,300元。

以天然來源的「α–Cedrol雪松醇」為核心，結合靜謐森林的木質香調，使用多達五至七種天然精油調製而成，只需在睡前10分鐘輕輕一噴，讓香氣自然漫延於枕邊或空氣中，即能幫助身心從白日的繁忙切換至放鬆狀態，建立專屬的入睡節奏。

▲▼助眠。（圖／品牌提供）

▲NU SKIN  清意睡系列 MyND360 舒眠膠囊。

以三大黃金舒眠方程式切入，包含酪蛋白胜肽、番紅花萃取物、山茶葉萃取物，幫助入眠、安穩沉靜，有助調整日夜節奏，打造正向循環。

關鍵字：

美妝, 舒眠, 夏季, 保養, 睡眠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【跳得好賣力】爸爸跟女兒一起跳螢光版 #星期五晚上

熱門文章

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

林志玲穿台牌馬甲裝辣翻坎城

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

看似溫和但生氣起來最狠星座Top3　天秤「笑著翻臉」讓人超震撼

看似溫和但生氣起來最狠星座Top3　天秤「笑著翻臉」讓人超震撼

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮

水果早上空腹吃最好！營養師傳授6種「記憶力集中」早餐食譜

水果早上空腹吃最好！營養師傳授6種「記憶力集中」早餐食譜

《九重紫》李昀銳代言The North Face帥翻！最潮疊穿微露肌肉超養眼 小資族筆記！5款草編包推薦　最低3千初收瞬間提升夏日時髦感 IWC沙漠色飛行錶帥爆　TOP GUN徽章展軍事風格 鬼塚虎又一雙復古跑鞋要火了！三大亮點、四款新色一次看 爆火「西芹汁」是什麼？功效、喝法一篇看懂　3類人小心攝取 愛馬仕原創柏金包要賣了！　珍柏金用到極致的包有望拍出天價 林依晨懷孕後期美成這樣　孕肚神隱秀伯爵百萬鑽錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面