美周記／夏季高溫不好睡！「助眠」保養、香氛一次看

▲不少人喜歡利用香氛舒眠，提升睡眠品質。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

夏日腳步接近，天氣悶熱潮濕，午後有偶有陣雨來襲，而夏季高溫常讓睡眠品質不佳，「助眠、舒眠」成為美妝的新戰場，一些能幫助睡眠的保養、香氛也很受歡迎，利用外在輔助幫助入睡節奏已成為趨勢，只要睡好，肌膚竟不怕有大問題。

▲Inna Organic 童顏有機 藍艾菊舒眠修護精油面膜，23ml，240元。

新上市的首創「脈輪舒眠法」，專注於夜間黃金修復時刻，幫助現代人從肌膚到心靈同步放鬆。 添加四種有機天然精油包括藍艾菊、杜松、玫瑰天竺葵與薰衣草，精心調配出溫和且層次豐富的舒眠能量。其中，核心成分「藍艾菊」以溫潤草本氣息為主軸，協助強化肌膚屏障，帶來深層舒緩與安撫。

▲VCool α-Cedrol雪松醇睡眠噴霧(靜謐森林) ，50ml，1,300元。

以天然來源的「α–Cedrol雪松醇」為核心，結合靜謐森林的木質香調，使用多達五至七種天然精油調製而成，只需在睡前10分鐘輕輕一噴，讓香氣自然漫延於枕邊或空氣中，即能幫助身心從白日的繁忙切換至放鬆狀態，建立專屬的入睡節奏。

▲NU SKIN 清意睡系列 MyND360 舒眠膠囊。

以三大黃金舒眠方程式切入，包含酪蛋白胜肽、番紅花萃取物、山茶葉萃取物，幫助入眠、安穩沉靜，有助調整日夜節奏，打造正向循環。