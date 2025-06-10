BIO UP「超導賦活雙金萃」全新上市　雙相逆齡黑科技一次到位

▲BIO UP「超導賦活雙金萃」全新上市 。（圖／東森自然美提供；以下同）

時尚中心／綜合報導

季節交替，正是肌膚最容易失衡的時刻！忽冷忽熱的氣候讓肌膚屏障面臨挑戰，敏感、乾燥、粗糙、甚至細紋悄然浮現。鎖定現代人對「穩定膚況×逆齡修護」雙重訴求，BIO UP 科美研推出2025重磅新品─「超導賦活雙金萃」，又稱「超導小金瓶」，以前瞻科技打造油水雙層2:8完美比例，清爽潤澤、迅速吸收，呵護換季危「肌」。

春夏換季危「肌」四伏 精華油水平衡成保養關鍵

春夏轉換，氣候變化快速，溫度日日攀升，再加上空氣中濕度與紫外線上升等外在因素影響，許多人開始出現泛紅、乾癢、出油、爆痘等問題，肌膚敏感度明顯提高，若忽略正確的保養方法，可能導致膚況惡化、保養品難以吸收、甚至加速老化，迎來「危肌高峰」。

對此，皮膚專科醫師唐豪悅提出「換季臉部保養五大黃金守則」：

1. 避免過度清潔：過度去角質或使用清潔力過強的產品，容易破壞角質層屏障。

2. 加強保濕補水：選擇溫和、滲透性佳的保養品，維持肌膚含水穩定。

3. 防曬不能少：春日紫外線仍強，應做好日間基礎防護。

4. 生活作息穩定：規律睡眠與均衡飲食能提升肌膚調節能力。

5. 精選穩膚型保養品：建議選擇同時具備保濕、舒緩與潤澤特性的產品，特別是油水平衡設計的精華，可提升膚況穩定性並減少負擔。

科技保養X高效修護 油水雙相全方位還原肌齡

BIO UP應用外泌體概念導入保養思維，協助肌膚維持穩定狀態與防護機能，並與2024年諾貝爾醫學獎焦點「miRNA（微型RNA）」研究高度契合，展現與肌膚調節路徑互動的潛能，不僅代表保養品走向分子層級的創新路徑，也體現BIO UP對高效穩膚方案的堅持。

全新開發的「超導賦活雙金萃」，以獨創油水雙層科技，黃金2:8比例調製，塗抹瞬間迅速滲透吸收，早晚使用皆能達到潤澤卻不厚重的親膚觸感，即使炎熱夏季也適用，讓換季時期的保養不再充滿挑戰，而是輕鬆打造肌膚的安定力量。

其創新之處在於以「油水雙相成分」搭載「超導逆齡科技」為核心，結合多項國際專利與嚴選成分，為肌膚打造從基底修復到外層屏障保護的全方位呵護。

水相成分搭載BIO UP升級核心配方─第二代「雞尾酒專利複方2.0」，添加保養黑科技成分Exosome外泌體與EGT活膚因子（麥角硫因），能深入肌膚促進能量循環與新生，並強化肌膚對抗環境壓力的防禦力。再加上晚櫻花酵母─「櫻美精」，其嚴選來自日本金澤兼六園的珍稀晚櫻，以天然活水緩慢發酵萃取，富含植萃胺基酸與多酚，可提升肌膚透亮感與舒適度。

油相成分則選用仿生流體複方，內含植物角鯊烷、紅沒藥醇、胡蘿蔔油等天然油脂，以仿生科技打造出接近肌膚結構的親膚油層，透過奈米包覆技術，讓養分迅速通過肌膚表層，形成潤澤鎖水屏障，同時撫平乾燥紋與粗糙問題。這層油相不僅提升了產品的滋潤感，更讓水相中的高效成分得以更深層導入，發揮最大功效。

三步驟「搖、滴、按」 使用簡單快速



使用方式簡單直覺：「搖 → 滴 → 按」三步驟搞定。

Step 1 搖：充分混合油水雙層質地

Step 2 滴：取適量滴於手心

Step 3 按：按壓塗抹臉部與頸部，輕拍按摩幫助吸收

早晚使用皆宜，一瓶即可完成保濕、潤澤與膚況調理，為肌膚打造穩定舒適的保養日常。

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