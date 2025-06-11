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工作不只是為了賺錢！選擇職業前先思考自己想要什麼樣的生活

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文／人物誌

每個年齡所追求的目標總是不同，現在的你，有過著自己想要的生活嗎？

工作佔了我們一天的三分之一，我們的日常有相當多的時間交付於工作，而我們所選擇的職業，也是塑造日常節奏與生活品質的要素之一。在職業選擇的過程中，多數人往往比較注重薪資、升遷機會和工作穩定等因素，而卻常常忽略了這個問題：「我想要過什麼樣的生活？」

我想這也是為什麼，有些人會在工作一段時間後，感到迷惘與失去熱情的原因。

▲《未知的首爾》劇照。（圖／tvN，下同）

工作與生活期待相契才能堅持

我們總是不斷的在生活中尋找平衡，但如果這個平衡的出發點錯了，無論如何調整，都是徒勞。簡單地說，如果工作每天都讓你感到疲憊，甚至影響了身心健康，那很可能是因為這份職業並不符合你想要的生活藍圖。

就像是有些人嚮往自由自在，不喜歡被朝九晚五的上班模式束縛，那進入一個高強度的壓力環境或是長期加班的職場，很快就會撐不住。又或者有些人注重生活中陪伴家人和享受休閒時光，因此他們對工作的選擇會更傾向於時間彈性大，工作內容相對穩定且壓力適中的職業。

工作的目的不只是為了賺錢，更是一種生活方式的展現。當工作與你期待的生活方式契合，雖然還是會有很辛苦的時候，可是你依然能找到堅持下去的理由。

選擇職業前先思考自己想要的生活

在決定走進哪個職業之前，先思考想要什麼樣的生活，真的是很重要的事情。認真排序自己看重的事物，無論是家庭、健康、愛情、友情等等都是生活不可缺少的元素。每個人的價值觀和生活重心不同，懂得自己最在意的是什麼，才能在選擇職業時，做出更貼近內心的決定。

說來好像很簡單，但實際執行起來真的不容易。這樣的狀況，大概是在工作一陣子後，才會去意識到的問題。這時候通常會有很多現實問題，讓你難以下定決心改變。

不過，當你真的有機會重新思考時，一定要放下外界的期待，把自己想要的生活放在第一位，給自己一個好的開始，才是最重要的。

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 工作, 職業, 身心, 生活

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