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開始懂得「平淡的美好」　30歲輕熟女愛情轉變價值觀

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▲30歲是女孩轉化成女人的階段，戀愛價值觀也隨之改變。（圖／Pexels）

記者鮑璿安／綜合報導

30歲是女孩轉化成女人的階段，戀愛價值觀也隨之改變，不再只是追求轟轟烈烈的愛情，怎麼樣細水長流才是真正的愛情，而以下這些愛情觀的轉變，也是妳正在經歷的呢？

1.愛別人之前先愛自己

 30歲以前想選自己愛的，30歲以後才發現要選愛自己的。當然，在找到愛自己的人之前，要先對自己好，如果連自己都不愛自己，怎麼能夠讓別人愛上妳呢？所以30歲女人最美麗的地方就是自信，清楚了自己的性格脾氣愛好，再開始愛吧。

2.體諒另一半，沒有適不適合只有愛不愛

我們常常抱怨另一半的缺點，但是真正要強迫他人去改變，這樣的愛情是走不長久的。所以別再說不適合了！都是藉口，沒有適不適合，只有你願不願意包容和成全另一半，一個人改變很難，兩個人配合才是長久。

3.擇偶條件改變

30歲之前大多數會看外表來選擇另一半，工作和價值觀往往被放在後面，但是成熟之後會發現內在魅力才是關鍵，能夠給自己安定和未來的人遠比小鮮肉值得被選擇。

4.未來的規劃更加實際

30歲開始一切都將步上正軌，女方常常會希望男方給自己承諾和規劃，但是卻在無意之間給了另一半壓力。所以30歲的女人或許大多數都卡在那個另一半和自己價值觀不同的問題上，兩個人還是要多坐下來好好談談，未來或許已經來了。

5.平平淡淡才是真

大家會發現30歲之後越來越少曬恩愛，難道是不夠恩愛？或許是因為每天的生活平平淡淡只要兩個人了解就足夠了。只有平淡的生活才是能夠經歷長久考驗的，所以別再抱怨另一半太無聊，像家人一樣的陪伴就夠了。

關鍵字：

愛情, 30歲, 女性, 轉變, 覺悟

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