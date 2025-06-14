「零殘忍」美妝是假議題嗎？真正動物友善認清包裝3個認證

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

你是否曾在購買化妝品時，特別留意「Cruelty-Free」或「未經動物測試」的標籤？這些標語看似善意，但它們真的是品牌對動物友善的承諾，還是僅僅是行銷話術？

其實，歐盟早在2013年就全面禁止販售經過動物測試的化妝品，乍看之下，這場戰役似乎早已結束，但事實並不那麼簡單。

歐盟真的「零殘忍」了嗎？



歐洲的化妝品動物測試禁令，走過長達20年的改革：

• 2004年禁止針對最終產品進行動物測試（成分仍可測試）。

• 2009年禁止對成分進行動物測試。

• 2013年全面禁止販售任何經過動物測試的化妝品或成分。

然而，即便歐盟法規嚴格，品牌仍然會強調「Cruelty-Free」，這究竟是多此一舉，還是真有其必要？

為什麼品牌還要標註「零殘忍」？原因其實有二：

1. 真正堅持理念的品牌



像Lush這樣的品牌，從創立（1995年）以來就堅持拒絕使用任何經過動物測試的成分，甚至要求供應商提供證明。他們把「Cruelty-Free」視為品牌核心價值，主動向消費者表明立場。

2. 動物測試並未真正消失



儘管歐盟有禁令，卻存在不少灰色地帶：

• 中國市場：中國部分產品仍需經動物測試才能上市。

• REACH法規：歐盟針對某些化學物質（特別是工業用途）仍可能要求進行動物測試，確保工人安全。

• 國際市場：有些品牌可能在其他國家（如俄羅斯）進行測試，再把產品輸往歐盟。

換言之，即使產品在歐洲販售，成分可能曾在其他地區進行過動物實驗。因此，品牌需要進一步強調「零殘忍」，證明自己超越基本法規，做到了真正的動物友善。

如何確認產品真的「零殘忍」？



PETA法國負責人Anissa Putois建議：不要只看包裝上的標語，應認清「可信賴的認證」：

• PETA Cruelty-Free標章：保證品牌及其供應鏈完全拒絕動物測試。

• Leaping Bunny（跳躍兔）認證：國際零殘忍組織背書，確保產品及成分皆未經動物測試。

• PETA Beauty Without Bunnies清單：標示品牌是否同時為「純素」（無動物成分）。

提醒大家「有機」、「天然」、「環保」等標示，與動物測試無直接關聯，選購時請認明專業認證標章。

台灣的法規現況



台灣於2019年起，已禁止在國內對化粧品或成分進行安全性評估的動物實驗，除非該成分被廣泛使用，且其功能無法以其他成分替代、或評估資料顯示該成分可能損害人體健康，需進行動物實驗以確認安全性。違規者，產品不得販售，最高可罰15萬元。然而，進口產品是否曾在其他國家進行動物實驗，目前法規並無明確限制。與歐盟相比，台灣僅管控國內實驗行為，對進口產品則較寬鬆。

「零殘忍」不是假議題，但絕非所有宣稱Cruelty-Free的品牌都一視同仁。在全球法規不一、標準參差不齊的現況下，消費者選擇時需要更加謹慎，認明國際認證，才能真正支持動物友善的品牌。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 防曬可以取代日霜嗎？皮膚科醫師解析保養型防曬怎麼用才正確



● SDGs永續目標｜「零殘忍」美妝是假議題嗎？