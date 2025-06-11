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試開箱／免飛日本！體驗超夯「昭和系下午茶」繽紛藍天雲朵飲必點

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ORBIS,安耐曬,下午茶,快閃,防曬,潔顏粉,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

美麗不是刻意，而是「舒適圈」，ORBIS以此為2025年美麗的新定義，讓女孩愛美就像是呼吸一樣簡單，當然搭配的各種美容單品，也是輕鬆就可以打造出美肌效果，不用耗盡力氣才能讓自己更漂亮；在夏季更攜手WAKU WAKU PASTA赤峰店，打造超可愛的雲感藍色系下午茶，讓人不用飛日本，也好像在昭和系咖啡廳喝下午茶。

ORBIS,安耐曬,下午茶,快閃,防曬,潔顏粉,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

以年輕人最新聚集地台北市中山站地區為發想，ORBIS與超熱門的排隊美食WAKU WAKU PASTA合作，以夏季很受歡迎的雙重酵素潔顏粉為主題，打造藍天白雲風格的下午茶，包含：藍柑橘雲朵氣泡飲、雲朵藍椰奶昔、喫茶風彈珠汽水氣泡飲，繽紛夢幻的色調，讓人不禁穿越回日本昭和時代，復古風格的日系空間、鮮豔色調的氣泡飲，復古又華麗。

ORBIS,安耐曬,下午茶,快閃,防曬,潔顏粉,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

這次最讓人驚艷的藍莓柑香乳酪巴斯克，身為喜歡乳酪香氣的粉絲，一定要抽空去品味，濃厚的奶香搭配恰到好處的藍莓酸甜，雖然給人極致的濃郁感，但卻一點都不會膩，非常絲滑的口感，一口上癮；只要於6月聯名活動期間，在店內與ORBIS陳列或聯名飲品甜點合影，並完成拍照打卡的手續，就可以免費獲得雙重酵素潔顏粉3日份及「美的舒適圈小冊子」。

ORBIS,安耐曬,下午茶,快閃,防曬,潔顏粉,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

防曬王者安耐曬也從6月開始全台巡迴快閃活動，不僅有闖關活動、限量夏季冰沙還有人生四格拍貼，更是能體驗到最新的金鑽系列防曬露、防曬凝膠以及防曬噴霧，零死角強悍防禦紫外線已經是好評不斷，更輕盈、好卸除的質地，讓產品更親膚無存在感，限量快閃才有的超殺組合，當然也要一併拿下。

ORBIS,安耐曬,下午茶,快閃,防曬,潔顏粉,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

關鍵字：

ORBIS, 安耐曬, 下午茶, 快閃, 防曬, 潔顏粉

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