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艾雷島新款「無泥煤風格威士忌」開賣　布萊迪單一2款台灣首發

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▲布萊迪酒廠全新單一麥芽威士忌系列「布萊迪12年」與「布萊迪15年」。（圖／品牌提供）

▲布萊迪酒廠全新單一麥芽威士忌系列「布萊迪12年」與「布萊迪15年」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

人頭馬君度旗下、來自蘇格蘭艾雷島的布萊迪酒廠（Bruichladdich），近日在台灣市場推出全新單一麥芽威士忌系列「布萊迪12年」與「布萊迪15年」。兩款新作延續品牌標誌性的無泥煤風格，並主打100%蘇格蘭大麥原料、多桶熟成與無冷凝過濾等特色，藉此挑戰傳統艾雷島威士忌常見的重泥煤印象，吸引偏好果香與層次感風味的威士忌愛好者。

▲布萊迪酒廠全新單一麥芽威士忌系列「布萊迪12年」與「布萊迪15年」。（圖／品牌提供）

布萊迪此次選擇台灣作為首波發售市場之一，新品皆以46%酒精濃度裝瓶，全程於艾雷島蒸餾、熟成與裝瓶，強調產地可追溯性與工藝完整性，同時包裝採用輕量瓶身、再生玻璃與有機墨水，延續品牌獲B型企業認證後的永續設計方向。

「布萊迪12年」主打清新果香與海洋風土特色，熟成桶型包含初次波本桶、雪莉桶與法國葡萄酒桶，融合熟梨、柑橘皮與香草奶油氣息，口感細緻滑順，尾韻則有一絲鹹感與木質調性，售價為1,670元。

▲布萊迪酒廠全新單一麥芽威士忌系列「布萊迪12年」與「布萊迪15年」。（圖／品牌提供）▲布萊迪酒廠全新單一麥芽威士忌系列「布萊迪12年」與「布萊迪15年」。（圖／品牌提供）

「布萊迪15年」則透過更長熟成時間與更複雜桶型組合（包含Oloroso、Pedro Ximénez、Amontillado等多款雪莉桶），呈現多層次香料、熟果與橡木香氣。質地圓潤飽滿，尾韻悠長並帶有太妃糖與可可風味，售價為新台幣2,500元。兩款新品皆採經典水藍色瓶身設計，品牌表示，未來將持續以「Not Your Classic Whisky」為主題，推動更多不拘傳統的威士忌創作作品。

▲布萊迪酒廠全新單一麥芽威士忌系列「布萊迪12年」與「布萊迪15年」。（圖／品牌提供）

而保樂力加近期也在台販售、旗下首間中國威士忌酒廠作品「疊川純麥威士忌」，選用歐洲Oloroso雪莉桶與美國波本桶外，更獨有的單嶺蒙古櫟橡木桶進行繁複勾兌工藝，讓酒體香氣含優雅花香與東方寺廟裊裊線香與檀香，以及帶有柑橘調性的中藥陳皮、香葉、中式蜜餞等深色果乾；由奶油蛋糕與龍眼乾主導圓潤口感，並有肉桂、沉香等辛香料風味，最終尾韻則以香甜太妃糖，與悠長陳皮木質調香氣。

▲布萊迪酒廠全新單一麥芽威士忌系列「布萊迪12年」與「布萊迪15年」。（圖／品牌提供）

「疊川純麥威士忌」以在台開賣，售價2,400元，即起至指定菸酒專賣店購買疊川純麥威士忌2瓶，即享限量訂製雙杯禮盒。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

威士忌, 布萊迪, 新品, 台灣, 推出

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