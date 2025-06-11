fb ig video ETtoday search mobile

客廳裡最不能缺少哪一件物品？超準心測探究你的內心世界

>

記者李薇／台北報導　圖／AI

受到社會體制的侷限、人際關係的壓力，很多人常常會忽略自己內心的真實需求，來讓自己迎合大眾的觀點，久而久之甚至就忘了自己原來的本質，而你內心真實的狀態是個怎麼樣的人呢？不妨透過這個心理測驗，探究真實的情緒。

Q：一間美好的客廳裡，你認為下面哪一個不可缺少？

心理測驗。（圖／AI）

A. 沙發

B. 空調

C. 電視

A. 沙發

你非常在乎人際關係之間的互動與歸屬感，沙發象徵著聊天與放鬆的空間，你的情感細膩、重視家庭與友情，希望在關係之中獲得安全感，並且與重視之人建立起親密的關係。但要注意，依賴與親密不是等號，尺度的拿捏很重要。

B. 空調

空調象徵你希望能掌握環境與溫度，表示你潛在的內心是非常重視舒適與穩定的生活節奏，不喜歡突如其來的變化，而且本人個性更為理性、務實，認為身心的安適比任何娛樂、社交更重要。但偶爾放鬆「控制感」會減少緊繃心情。

C. 電視

電視代表娛樂與訊息，你看重與世界保持連結與獲取資訊的管道，顯示出你是比較容易害怕孤單、無聊，希望透過各種聲光畫面的娛樂內容，來填補空白的時間，也因此個性外向活潑。但偶爾留點時間讓內心有沉澱與獨處的機會，也許有截然不同的收穫。

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 個性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

熱門文章

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

Jisoo高馬尾復古風美翻

Jisoo高馬尾復古風美翻

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

勞力士黑水鬼兩版本定價差4萬

ET Fashion

推薦閱讀

77歲白髮女神！不是名媛卻成為時尚ICON　快轉給媽媽看：什麼叫「越老越有型」

77歲白髮女神！不是名媛卻成為時尚ICON　快轉給媽媽看：什麼叫「越老越有型」

汶萊王子妃香奈兒造型賞馬球賽　老公奪冠獻愛的抱抱

汶萊王子妃香奈兒造型賞馬球賽　老公奪冠獻愛的抱抱

「適合姐弟戀」星座女Top 3 ！第一名自帶女王氣場默默吸引年下男

「適合姐弟戀」星座女Top 3 ！第一名自帶女王氣場默默吸引年下男

G-SHOCK科幻感霸氣錶誕生　搭磁力分針模組耐震 摩納哥王妃穿LV紅禮服當最美女主人　法第一夫人Dior戰袍優雅同框 容易沉迷盲盒的三大星座！TOP 1簡直「盲盒賭徒」越抽不到越想要 壓力大到喘不過氣來？「5個方法」教你找回快樂 「最值得深交」星座Top 3 ！第一名默默提供情緒價值　陪你走過低潮 開始懂得「平淡的美好」　30歲輕熟女愛情轉變價值觀 「沒有一個工作是不委屈的」　人生不一定要樂觀但要嚮往達觀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面