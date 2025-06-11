客廳裡最不能缺少哪一件物品？超準心測探究你的內心世界

記者李薇／台北報導 圖／AI

受到社會體制的侷限、人際關係的壓力，很多人常常會忽略自己內心的真實需求，來讓自己迎合大眾的觀點，久而久之甚至就忘了自己原來的本質，而你內心真實的狀態是個怎麼樣的人呢？不妨透過這個心理測驗，探究真實的情緒。

Q：一間美好的客廳裡，你認為下面哪一個不可缺少？

A. 沙發

B. 空調

C. 電視

A. 沙發

你非常在乎人際關係之間的互動與歸屬感，沙發象徵著聊天與放鬆的空間，你的情感細膩、重視家庭與友情，希望在關係之中獲得安全感，並且與重視之人建立起親密的關係。但要注意，依賴與親密不是等號，尺度的拿捏很重要。

B. 空調

空調象徵你希望能掌握環境與溫度，表示你潛在的內心是非常重視舒適與穩定的生活節奏，不喜歡突如其來的變化，而且本人個性更為理性、務實，認為身心的安適比任何娛樂、社交更重要。但偶爾放鬆「控制感」會減少緊繃心情。

C. 電視

電視代表娛樂與訊息，你看重與世界保持連結與獲取資訊的管道，顯示出你是比較容易害怕孤單、無聊，希望透過各種聲光畫面的娛樂內容，來填補空白的時間，也因此個性外向活潑。但偶爾留點時間讓內心有沉澱與獨處的機會，也許有截然不同的收穫。