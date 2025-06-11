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美妝吊飾正流行！可愛迷你又多用途設計　難怪女孩爆排1hr也要搶

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彩妝。（圖／IG）

▲美妝吊飾正流行。（圖／fwee_makeup IG）

記者李薇／台北報導

隨著Y2K的復古風潮、韓流明星在全世界的影響力，各種流行趨勢迅速竄紅，尤其是現代年輕人喜歡表現自己，展現個人態度，追逐爆紅IP、明星藝人的痛包已經是標準配備，而美妝也悄悄跟上這股趨勢，讓唇膏、護手霜不再只是單純的保養用品，而是可以掛在包包、手機上的時髦單品，還能隨時隨地維持美麗狀態。

彩妝。（圖／IG）

▲Jisoo手拿的緹花全能修護霜全身都可以用。（圖／品牌提供）

南韓女子天團BLACKPINK成員Jisoo一手拿著粉紅色老花小球、一手拉著鐵鍊的形象畫報傳遍世界各地，這一顆迪奧緹花全能修護霜從上市以來就話題不斷，前年入鏡Jisoo《FLOWER》MV，2025年更直接變身成吊飾，可以直接掛在包包或是褲子上，不只是可以全身擦，更是一顆超時髦的配件，可以融入各種穿搭之中。

▲I’M MEME,媚比琳,DHC,唇彩,彩妝,唇膏,唇釉,。（圖／品牌提供）

▲I'M MEME在2023年推出的唇釉。（圖／品牌提供）

在迪奧將美妝配飾風潮推到最高點前，其實已經有不少新銳品牌嘗試過類似的概念，尤其又以南韓最為大宗，早在2023年時，I'M MEME就曾推出過一款柔霧唇釉，在瓶身外面設計出矽膠的軟殼，同時繫上鏈子，可以掛在包包外面方便補妝，當時會這樣設計，就是因為小廢包正當紅，放不下東西的超小容量、又想要帶出門的必要性，讓此款單品誕生。

彩妝。（圖／IG）

▲fwee將彩妝吊飾化推向巔峰。（圖／fwee_makeup IG）

雖然當時的設計並未大放異彩，但也是埋下靈感的種子，從去年開始，南韓許多小眾品牌在社群上爆紅，最具代表性的fwee憑藉一款唇頰多用膏，不僅在開架通路Olive Young廣受喜愛，人氣景點聖水洞的第一間實體店，更是引起粉絲朝聖，除了拍照打卡超療癒的店型、還能體驗到全商品之外，不限消費金額直接送多用膏迷你鑰匙扣的活動，更是把美妝配飾風潮拉到最高點。

彩妝。（圖／IG）

▲不只是配件，還可以自己製作個人化設計。（圖／fwee_makeup IG）

為了拿到fwee的迷你鑰匙扣贈品，當時許多人都是不惜排隊，等上幾個小時，也甘願的程度，讓南韓其他美妝品牌也開始效仿，像是dasique、AOU、Hince、Tamburins等等品牌，都開始推出類似的單品，而且不只是唇彩、頰彩可以掛，連眼影、打亮、護唇膏、香水等功用不同的美妝小物，通通可以成為吊飾，可以說是「只有你想不想掛，沒有不能掛的」。

彩妝。（圖／IG）

▲各品牌也開始紛紛推出類似的單品。（圖／aoucosmetics IG、hince_official IG）

近年，美妝保養市場反應冷淡，形成「K型消費」，顧客對於消費更有意識，不是選擇最高端的精品、就是選擇最便宜的商品，原本中產階級的人也開始往上或是往下轉型，因此，各品牌也紛紛調整營運策略，精品更趨向鎖定高消費力的主顧客，發展更加頂級奢華的產品，同時強化服務體驗，而中價位以下的品牌則是積極在產品設計、行銷活動上，找尋新的出路。

彩妝。（圖／IG）

▲眼影、護唇膏都可以成為吊飾。（圖／fwee_makeup IG、tamburinsofficial IG）

關鍵字：

Jisoo, DIOR, 迪奧, AOU, fwee, dasique, AOU, Hince, Tamburins, 吊飾, 彩妝, 美妝

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