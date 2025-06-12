fb ig video ETtoday search mobile

夏日必備療癒小物　GATSBY推「薑汁汽水」涼感噴霧

>

▲GATSBY今夏涼感系列有「薑汁汽水」香氣 。（圖／品牌提供）

▲GATSBY今夏涼感系列有「薑汁汽水」香氣 。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天不只是對抗悶熱，更是生活習慣重新調整的時機。GATSBY回歸夏日清潔，透過涼感濕巾與冰感噴霧產品，提供通勤族與戶外活動者實用的降溫解方；Farcent法頌推出以助眠為概念的「晚安精油系列」，從日常香氛著手，讓入睡變得更自然。兩品牌分別聚焦於香氛與清潔控溫兩端，為盛夏生活打造各自不同的舒適方案。

▲GATSBY今夏涼感系列有「薑汁汽水」香氣 。（圖／品牌提供）

日本男性品牌GATSBY每年夏天推出的「涼感系列」，包含潔面濕紙巾、體用抗菌濕巾與魔法激凍體用噴霧三款產品，主打「即擦即爽」、「一噴即涼」，針對外出、通勤、運動後各種時刻快速應對。今夏新推出「極地海洋」香氣，讓使用者擦汗完還能有海洋清香。

▲GATSBY今夏涼感系列有「薑汁汽水」香氣 。（圖／品牌提供）

此外，主打即時降溫的魔法激凍體用噴霧，標榜在脖子、背部等區域噴一下即可產生冷感，還有「冰涼蘇打」與「薑汁汽水」兩種香氣，真的是夏日才有的氣息趣味。

▲GATSBY今夏涼感系列有「薑汁汽水」香氣 。（圖／品牌提供）

花仙子旗下的Farcent法頌，今夏也以「氣味能養成入睡習慣」為出發點，推出全新晚安精油系列，針對入夜後的放鬆情境打造香氛產品組合。主打純植物精油調香推出兩款氣味，包括「淨心晚安」與「安眠晚安」，前者以薰衣草、苦橙葉為主調，適合靜心放鬆；後者則以岩蘭草與洋甘菊調香，強調可協助睡眠。 

系列商品包含衣物香氛噴霧、擴香瓶與香氛袋三種形式，衣物香氛噴霧可用於寢具、窗簾、睡衣等布料表面；擴香瓶則適合長時間散香於臥室空間；香氛袋可擺放在枕邊或衣櫃中。

關鍵字：

清潔, 香氛, 夏日, 新品, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超派歐告】看到鱷魚過來秒開啟護食模式+低吼警告　完全沒在怕！

熱門文章

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

ET Fashion

推薦閱讀

77歲白髮女神！不是名媛卻成為時尚ICON　快轉給媽媽看：什麼叫「越老越有型」

77歲白髮女神！不是名媛卻成為時尚ICON　快轉給媽媽看：什麼叫「越老越有型」

只想戀愛「不適合結婚」星座Top 3 ！第一名需要新鮮感很難長久穩定

只想戀愛「不適合結婚」星座Top 3 ！第一名需要新鮮感很難長久穩定

減重難達標？「5個方法」有助提升代謝　早點睡覺就好

減重難達標？「5個方法」有助提升代謝　早點睡覺就好

「你不是懶是太累」早上做4件事　反而讓你更疲憊 「沒有一個工作是不委屈的」　人生不一定要樂觀但要嚮往達觀 「適合姐弟戀」星座女Top 3 ！第一名自帶女王氣場默默吸引年下男 養顏美容好處多！夏日清爽滿分的2款「藍莓飲品」推薦 交往初期必須先確定「4件事」　婚姻觀、誰負責買單其實很重要 韓韶禧海灘美照超仙！「3雙話題同款FILA涼鞋」芭蕾舞風、夏日甜酷穿搭 Winter「超愛走路＋冰美式」4大瘦身公式公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面