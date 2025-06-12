夏日必備療癒小物　GATSBY推「薑汁汽水」涼感噴霧

▲GATSBY今夏涼感系列有「薑汁汽水」香氣 。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天不只是對抗悶熱，更是生活習慣重新調整的時機。GATSBY回歸夏日清潔，透過涼感濕巾與冰感噴霧產品，提供通勤族與戶外活動者實用的降溫解方；Farcent法頌推出以助眠為概念的「晚安精油系列」，從日常香氛著手，讓入睡變得更自然。兩品牌分別聚焦於香氛與清潔控溫兩端，為盛夏生活打造各自不同的舒適方案。

日本男性品牌GATSBY每年夏天推出的「涼感系列」，包含潔面濕紙巾、體用抗菌濕巾與魔法激凍體用噴霧三款產品，主打「即擦即爽」、「一噴即涼」，針對外出、通勤、運動後各種時刻快速應對。今夏新推出「極地海洋」香氣，讓使用者擦汗完還能有海洋清香。

此外，主打即時降溫的魔法激凍體用噴霧，標榜在脖子、背部等區域噴一下即可產生冷感，還有「冰涼蘇打」與「薑汁汽水」兩種香氣，真的是夏日才有的氣息趣味。

花仙子旗下的Farcent法頌，今夏也以「氣味能養成入睡習慣」為出發點，推出全新晚安精油系列，針對入夜後的放鬆情境打造香氛產品組合。主打純植物精油調香推出兩款氣味，包括「淨心晚安」與「安眠晚安」，前者以薰衣草、苦橙葉為主調，適合靜心放鬆；後者則以岩蘭草與洋甘菊調香，強調可協助睡眠。

系列商品包含衣物香氛噴霧、擴香瓶與香氛袋三種形式，衣物香氛噴霧可用於寢具、窗簾、睡衣等布料表面；擴香瓶則適合長時間散香於臥室空間；香氛袋可擺放在枕邊或衣櫃中。