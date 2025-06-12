夢幻聯名登場！Crocs寶可夢伊布毛絨厚底鞋、Converse哆啦A夢帆布鞋必收

記者鮑璿安／綜合報導

今夏是時候為鞋履注入一股繽紛童趣！Crocs攜手寶可夢為經典洞洞鞋打造活潑熱血的設計感，而Converse也展開與《哆啦A夢》的超可愛合作，讓經典帆布鞋都披上俏皮角色，童心未泯的大家等不及入手了。





▲皮卡丘粉色經典克駱格（僅限大童尺寸）；伊布厚底經典克駱格 。（圖／品牌提供）

Crocs與寶可夢聯手推出「寶可夢印花經典克駱格」，鞋面採用大面積的全幅寶可夢印花設計，從皮卡丘到妙蛙種子，每一隻寶可夢都在鞋面上生動現身。搭配專屬 Pokémon 主題 Jibbitz 鞋扣，讓人愛不釋手。特別推薦「伊布厚底經典克駱格」，鞋面以可愛與金屬感設計，搭配金屬鍊條、精靈球鉚釘，從細節展現街頭潮流能量。更吸睛的是後跟處的毛絨設計，仿若伊布溫暖毛髮，不僅療癒，更具辨識度。厚底設計亦提升穿搭比例，搭配各式造型皆無違和，是酷女孩與甜美系共同的必收款。





▲Chuck 70。（圖／品牌提供）







▲Chuck Taylor All Star版本則以鞋身滿印神態各異的《哆啦A夢》形象與奇妙道具設計呈現。（圖／品牌提供）

Converse與《哆啦A夢》聯名中，巧妙運用經典藍白配色、圓臉造型及經典道具元素，搭配亮眼色彩和趣味設計，生動再現角色。以Chuck 70高筒帆布鞋為藍本，熱帶潑墨色彩，配合角色豐富表情猶如一場歡樂視覺盛宴，細節處更設有專屬鞋跟標與聯名鞋墊，滿滿收藏價值。此外，Chuck Taylor All Star版本則以鞋身滿印神態各異的《哆啦A夢》形象與奇妙道具設計呈現，展現角色天馬行空的一面，並貼心提供成人與兒童尺寸，讓全齡段粉絲都能同步進入動畫世界。