拒絕邀約不再有罪惡感！5個跡象證明你更懂「為自己而活」

▲幾個跡象顯示目前在家比去夜店自在。（圖／pakutaso、pexel、unsplash、pixabay、xFrame）

記者蔡惠如／綜合報導

你發現現在面對朋友聚會等邀約，已經不再為此而興奮，反而覺得有點煩躁，即便你以前夜夜笙歌，都要意識到你現在已經變得不一樣了，5個症狀若出現在你生活中，代表對你而言，宅在家比出去玩更開心，越來越為自己而活。

追劇的興奮感大過去夜店

比起一群人去夜店歡樂狂歡，你心裡不免燃起一股想法「其實我比較想要在家追劇」，覺得要出門花時間打扮有夠麻煩，回家還要卸妝卸行頭讓你覺得不開心，說真的就乾脆別出門，另一個理由是那攤朋友的組成讓你覺得不值得去一趟。

覺得夜店音樂很吵

曾幾何時讓你覺得興奮舒壓的夜店音樂，反而成為你壓力的來源，你開始覺得夜店的聲音很吵、很大聲，為什麼不讓大家好好說話？那種想隨著節奏擺動的感覺消失了，你的人生開始想安靜一點。

不想要太晚回家

突然意識到你跟朋友即使約在晚上，時間也約得越來越早，原因是因為「你不想太晚回家」，無論是因為你睡前需要時間靜一靜，或是有一個固定的儀式要執行，都代表你開始享受這些讓你能平靜下來的時光，夜店或派對不能給你這些。

酒量大不如前

以前擁有千杯不醉的實力，現在覺得喝一杯就很夠了，代表你已經過了跟別人拚酒的年紀，喝得多還不如好好品，現在喝酒對你來說不是只追求「痛快的爽感」，你開始把它看成一個嗜好看待。

去了派對也只做自己

即便答應去派對，也不會想以前濃妝艷抹穿著高跟鞋了，你回歸到自己的舒適程度，把別人對你的看法放在第二位，穿著球鞋去也行、不想跟人說話就觀察別人、想喝酒才喝酒，對你而言那是你在派對最好的狀態。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。