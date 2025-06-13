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拒絕邀約不再有罪惡感！5個跡象證明你更懂「為自己而活」

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▲▼思考,沉思,想事情,獨處。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲幾個跡象顯示目前在家比去夜店自在。（圖／pakutaso、pexel、unsplash、pixabay、xFrame）

記者蔡惠如／綜合報導

你發現現在面對朋友聚會等邀約，已經不再為此而興奮，反而覺得有點煩躁，即便你以前夜夜笙歌，都要意識到你現在已經變得不一樣了，5個症狀若出現在你生活中，代表對你而言，宅在家比出去玩更開心，越來越為自己而活。

▲燈籠,風鈴,窗簾,看電視,看電影,追劇,農曆7月。（圖／unsplash）

追劇的興奮感大過去夜店
比起一群人去夜店歡樂狂歡，你心裡不免燃起一股想法「其實我比較想要在家追劇」，覺得要出門花時間打扮有夠麻煩，回家還要卸妝卸行頭讓你覺得不開心，說真的就乾脆別出門，另一個理由是那攤朋友的組成讓你覺得不值得去一趟。

▲▼夜店,Bar,夜生活,酒吧。（圖／取自免費圖庫Pexels）

覺得夜店音樂很吵
曾幾何時讓你覺得興奮舒壓的夜店音樂，反而成為你壓力的來源，你開始覺得夜店的聲音很吵、很大聲，為什麼不讓大家好好說話？那種想隨著節奏擺動的感覺消失了，你的人生開始想安靜一點。

▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

不想要太晚回家
突然意識到你跟朋友即使約在晚上，時間也約得越來越早，原因是因為「你不想太晚回家」，無論是因為你睡前需要時間靜一靜，或是有一個固定的儀式要執行，都代表你開始享受這些讓你能平靜下來的時光，夜店或派對不能給你這些。

▲▼喝酒,聚會。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

酒量大不如前
以前擁有千杯不醉的實力，現在覺得喝一杯就很夠了，代表你已經過了跟別人拚酒的年紀，喝得多還不如好好品，現在喝酒對你來說不是只追求「痛快的爽感」，你開始把它看成一個嗜好看待。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

去了派對也只做自己
即便答應去派對，也不會想以前濃妝艷抹穿著高跟鞋了，你回歸到自己的舒適程度，把別人對你的看法放在第二位，穿著球鞋去也行、不想跟人說話就觀察別人、想喝酒才喝酒，對你而言那是你在派對最好的狀態。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

宅家族, 宅男, 宅女, 夜店, 追劇

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