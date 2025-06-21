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2025「涼感好物」推薦！無印良品身體噴霧大受好評、降溫乾洗髮必收

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文／美人圈

夏天來襲，尤其台灣高溫濕黏，黏悶感令人難受！這時候「涼感」、「降溫」的各種產品就是大家的夏天救命丹，就連日本無印良品也重磅推出涼感系列，以下盤點多款2025的「涼感、降溫」新品，從隨身攜帶的身體涼感好物、涼感沐浴乳、涼感髮品以及涼感保養通通有，其中曬後的保養相當重要，把握黃金降溫鎮定期，以免真正曬黑、曬出斑點！

2025「身體涼感」隨身好物推薦

日本無印良品 涼感噴霧 強效清涼版（身體用）

日本無印良品2025夏天必買！繼去年推出大受好評的涼感噴霧用，日本無印良品今年推出強效清涼版，讓涼感效果更加明顯，這款標榜百分之百天然成分，並帶有些許薄荷清香，可取代身體乳，讓膚觸變得保濕柔軟，也因添加些許酒精，能為肌膚帶來涼感、降溫，無論放在辦公室隨時補充、或放在家中出門前使用都適合。

▲降溫小物 。（圖／品牌提供）

▲日本無印良品涼感噴霧強效清涼版。（圖／MUJI）

無印良品 涼感身體噴霧 

買不到前面的日本無印良品版？台灣無印良品也有進涼感身體噴霧！100ml的大小，方便隨身攜帶、甚至帶上飛機，可直接噴在身體上，瞬間感受到清新舒爽，同時不感受到薄荷的刺激感，一解夏天的黏膩高溫，尤其推薦可噴在「後頸」，降溫與涼感持續感受會更長。

▲降溫小物 。（圖／品牌提供）

▲無印良品 涼感身體噴霧 100ml，NT$290。（圖／無印良品）

SEA BREEZE 涼感濕巾

隨身攜帶涼感噴霧太麻煩？那不如試試涼感濕巾，能更均勻擦拭全身、去除汗味與黏膩感！以清爽制汗訴求知名的日本人氣品牌SEA BREEZE，首次在台推出「臉＆身體兩用涼感濕巾」，不僅面積大，更具備高延展性及柔韌度，一張就能擦完頭皮、臉與身體，更一口氣推出四款香氣，最棒的是涼感持續時間長，夏天太必備！

▲降溫小物 。（圖／品牌提供）

▲SEA BREEZE 涼感濕巾，NT$145（ 30枚入／包）。（圖／SEA BREEZE）

2025「涼感沐浴」好物推薦

無印良品 涼感沐浴乳

台灣無印良品就能買到！包裝沁涼感十足，不僅擁有輕盈舒適的涼感，這款沐浴乳還非常容易起泡，帶來舒服的沐浴感受，加上無添加酒精、矽靈、礦物油，屬於非常溫和的涼感沐浴，肌膚敏感的人可先局部測試看看。

▲降溫小物 。（圖／品牌提供）

▲無印良品 涼感沐浴乳 400ml，NT$390。（圖／無印良品）

Melvita 粉紅胡椒美體沐浴露

靈感來自北歐的傳統冷浴與歐美運動圈流行的冰浴療法！結合Melvita明星成分粉紅胡椒小纖果與天然薄荷精華複方，加強沐浴時的清爽感，配方添加甘油提高保濕力，以植物性潔淨配方親膚溫和不刺激，特別適合夏天、運動後使用。

▲降溫小物 。（圖／品牌提供）

▲Melvita 粉紅胡椒美體沐浴露 200ml，NT$780。（圖／Melvita）

LUX 小氣泡爽膚沐浴露

極度輕盈的涼感，如同細膩氣泡在肌膚彈跳！LUX沐浴露推出全新系列，沐浴露中皆含有微氧小氣泡讓肌膚暢爽呼吸，更蘊含100%純度冰感薄荷因子，讓人擁有沁涼感受，洗後膚觸舒爽不乾澀，更貼心推出微醺蜜桃、沁涼海鹽等兩款夏季熱門香氣，味道都相當輕盈耐聞，沒有明顯香精味，太適合「包香」帶回家！

▲降溫小物 。（圖／品牌提供）

▲（左）LUX麗仕小氣泡爽膚沐浴露 沁涼海鹽香 700g，NT$309、（右）LUX麗仕小氣泡爽膚沐浴露 微醺白桃香 700g，NT$309。（圖／LUX）

2025「涼感洗髮」好物推薦

思波綺 瞬亮涼感系列 

夏天太需要涼感洗髮精，一解油悶、瞬間清爽！思波綺涼感系列重磅升級，主打在家就能享受日本沙龍級的沁涼修護體驗，添加薄荷醇與胡椒薄荷萃取的沁涼修護配方，不只舒緩頭皮悶熱感，更深層潔淨髮根髒污與油脂，絕對是台灣夏季的油頭救星！最棒的是，這款洗後並不乾澀，仍然保有健康髮絲的飄逸柔亮光澤。

▲降溫小物 。（圖／品牌提供）

▲思波綺 瞬亮涼感洗髮乳 450mL，NT$300、思波綺 瞬亮涼感潤髮乳 450mL，NT$300。（圖／思波綺）

樂絲朵-L 乾洗髮控油噴霧 冰涼草本小蒼蘭

開架經典乾洗髮推出涼感版本啦！延續過去的特點，細緻粉末不僅吸油吸濕，還不必擔心留下尷尬白粉，輕鬆擁有自然蓬鬆感，這次更因應台灣的溼熱夏季，推出實用的「瞬涼-5℃」版本，對抗夏季悶熱與頭皮出油問題，實在適合機車族使用。此次香氣更是好感度極高，前調清新草本香，後調帶點優雅小蒼蘭香，清爽耐聞的髮香一噴就get！

▲降溫小物 。（圖／品牌提供）

▲樂絲朵-L 乾洗髮控油噴霧 冰涼草本小蒼蘭，NT$230。（圖／​​​​​樂絲朵-L）

2025「涼感保養」好物推薦

KOSE 無限肌緻水感舒緩冰肌露

專為仲夏早晨設計！如同冰涼清爽的碳酸氣泡，在肌膚擴散後能緊緻肌膚，特別推薦用在皮脂腺發達，容易出油出汗的夏季、高溫地區，特別添加接近體溫時會凝固的緊緻凝膠，為容易失去彈力或毛孔明顯的肌膚注入緊實感，並以皮脂吸附粉末則能柔焦修飾惱人的毛孔凹凸與肌理紊亂，讓後續妝容更為持久服貼。建議使用時搭配化妝棉，避免涼感過度衝擊於肌膚某個區塊。

▲降溫小物 。（圖／品牌提供）

▲KOSE 無限肌緻水感舒緩冰肌露（初夏朝露） 150g，NT$950。（圖／KOSE）

寵愛之名 亮白淨化黃金藻曬後面膜

曬後舒緩必備！我們知道曬後的4至6小時是黃金保養期，保養做得好，就能有效減緩曬黑、曬出斑！因此，曬後的鎮定保養格外重要，該面膜使用具補水、舒緩和抗氧效果的黃金藻，幫助舒緩不適，並添加維他命B3、維他命B5、玻尿酸等多重亮白、修護、保濕因子，加上舒適的清涼感受，快速為肌膚降溫，有效鎮定。

▲降溫小物 。（圖／品牌提供）

▲寵愛之名 亮白淨化黃金藻曬後面膜，NT$600（4入／盒）。（圖／​​​​​​寵愛之名）

NYR尼爾氏 薰衣草蘆薈涼感霜

專為曬後、泛紅、燥熱、搔癢所設計！蘊含蘆薈與天然薰衣草精油，提供肌膚立即沁涼舒緩感，改善曬後的緊繃感受，同時添加被譽為「綠色OK繃」的大葉車前草萃取，富含的鋅元素有助促進肌膚修護，輕盈不黏膩的質地，絕對是夏季急救必備的涼感霜。

▲降溫小物 。（圖／品牌提供）

▲薰衣草蘆薈涼感霜 60ml，NT$850。（圖／NYR尼爾氏）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 涼感, 降溫, 保養

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