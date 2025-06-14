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產生「職業倦怠」想到上班就覺得煩？　4方法悄悄找回工作動力

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▲▼ 星象,星座,運勢,好運,桃花,財運,生活指引。（圖／Pexels）

▲4方法悄悄找回工作動力。（圖／Pexels）

記者鮑璿安 ／綜合報導

當你對工作逐漸失去熱情，感覺每日只是機械般完成任務、缺乏期待與動力，這正是「職業倦怠」悄悄上身的警訊。與其強迫自己硬撐，不如主動面對，用幾個實用又富有「質感感知」的方法，溫柔找回熱情與初心。

一、重新建立「工作以外」的美好日常節奏

你不需要立刻轉職，反而可以先從非工作的時間開始「調香」生活。試著每天安排一個屬於自己的療癒儀式，例如早晨喝一杯手沖咖啡、在午休聽一張喜歡的唱片、或晚上用香氛蠟燭打造放空時光。當生活的其他面向變得可期待，工作的壓迫感也會相對緩解。

二、為自己打造「時尚型」工作儀式感

別小看穿搭的力量，當你起床後精心選一套喜歡的服裝、換上讓自己感覺「有能量」的鞋包或飾品，即便是進入辦公室或上Zoom，也能幫助你快速進入狀態，儀式感本身就是種心理暗示，讓你用美學形式提醒自己：「我還在為夢想努力，且值得漂亮地活著」。

三、短期內的微變化，有助於啟動內在動力

與其羨慕他人果斷離職，不妨嘗試自己能控制的小變化，例如改變工作空間佈置、多向主管提出新提案、學習一項新技能、或申請內部輪調。一點點「不同」，就可能啟動久違的熱情感受。職業倦怠不代表你無能，而是提醒你需要更新節奏。

四、與自己好好對話：熱情還在嗎？目標還在嗎？

定期寫下「我為什麼當初會選擇這份工作」、「五年後的我希望是什麼模樣」，這些提問不會立刻改變現況，但能喚醒被壓抑的理想。讓工作除了養活自己、家人之外，也能多了別的意義。

關鍵字：

職場, 疲憊, 熱情, 工作, 提振

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