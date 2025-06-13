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擦拭瞬間降溫！「萬用濕巾」一抹透心涼　炎炎夏日的涼感神器

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

悶熱黏膩的炎炎夏日即將到來，想到一出門就會滿身汗水與汗味令人心累。根據品牌調查，年輕族群在夏季或運動後常因出汗感到不自在，尤其在意「他人觀感」與「自我儀容管理」，濕巾成為快速應對的理想選擇。

▲▼濕巾。（圖／品牌提供）

▲（由左到右：GATSBY潔面濕紙巾-冰爽型、GATSBY體用抗菌濕巾-極地海洋、GATSBY魔法激凍體用噴霧-冰涼蘇打、GATSBY魔法激凍體用噴霧-薑汁汽水）。

日本人氣品牌SEA BREEZE，首次在台推出「臉&身體兩用涼感濕巾」，一抹即有如沐浴後的清新潔淨感受，是酷熱天氣外出必備的降溫神器。SEA BREEZE臉&身體兩用涼感濕巾」能快速擦去汗水與異味，讓肌膚恢復清爽，心情也瞬間轉換。添加薄荷醇清爽成分，擦拭瞬間清涼降溫，彷彿立刻沖了個冷水澡。每張濕巾尺寸達200mm x 250mm，具備高度延展性與柔韌性，輕鬆擦拭臉部、頸部、身體與頭部，一張即能完成全身潔淨，CP值超高。

▲▼濕巾。（圖／品牌提供）

▲▼濕巾。（圖／品牌提供）

▲SEA BREEZE 臉&身體兩用涼感濕巾，馬鞭草清香、無香。

日本男性品牌 GATSBY特別研發針對臉部的「潔面濕紙巾」，以及身體專用的「體用抗菌濕巾」。潔面濕紙巾可快速去除臉部的油光與髒污，採用柔軟不拉扯皮膚的100%純棉網布，加上油脂清潔成分&薄荷涼感配方，一擦瞬間清爽涼快，如剛洗完臉般乾淨；體用抗菌濕巾則採用舒適厚實紙質，一張就能盡情擦拭全身，同時添加抗菌成分能預防汗味產生，今年更是推出全新香味-極地海洋，帶著清新明朗的海洋與沙灘氣息，擦完宛如置身蔚藍海岸一般沁人心脾。

▲▼濕巾。（圖／品牌提供）

▲貝恩嬰兒保養柔濕巾 獨家限定款。

貝恩全新推出獨家限定款-貝恩嬰兒保養柔濕巾，以品牌吉祥物河馬龍「恩恩」為靈感，打造專屬粉色系高質感霧面包裝，柔美療癒，讓每一次的育兒時光都充滿溫柔守護。保有濕巾超厚型設計與好抽不連張特色，單手也能輕鬆使用，採用國際級EDI超純水，品質純淨安心。

關鍵字：

濕巾, 夏日, 清爽, 清潔, 肌膚

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