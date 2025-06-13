舒適感No.1！3款乾肌適用「潔顏乳」　 洗完水潤不緊繃

記者曾怡嘉／綜合報導

當洗完臉出現「緊繃感」，通常代表臉部天然油脂被過度清除，挑選對洗面產品可以溫和清潔、保留肌膚水分，避免乾燥與敏感。以下盤點幾款洗後不緊繃、溫和保濕型洗面產品，適合乾肌、敏感肌都適用！

▲dermalogica 磁光晶透潔膚乳，150ml，1,900元。

蘊含豐富的自然植萃與高效保濕因子，能溫柔洗淨臉部髒污，同時緊緊鎖住水分，洗後肌膚不緊繃、不乾澀，更能有效提升後續保養品的吸收力，讓保養效果事半功倍，一瓶即可滿足潔淨、保濕、煥發光采三大需求，特別適合乾性及混和型缺水的肌膚。

▲BIO UP 科美妍 酵肽活能精油潔膚露，150ml，2,680元。

以天然植物萃取之潔淨成分製成，無皂鹼低刺激，專為深層淨化肌膚而設，含有COSMOS和ECOCERT認證的哈倫加納葉，並搭配法國西柚精油和甜橙精油複方，彷彿讓肌膚喝上法國香橙果汁，有效提升保濕程度，展現飽滿光澤，使用時還能聞到淡淡的清新橙香香氣。

▲FANCL 透潤保濕潔顏霜，90g，780元。

採用獨特「氨基酸系保濕潔淨成分」，能於沖洗時與清水結合，在膚表形成保濕薄膜，洗臉同時鎖住水分，就算洗後沒立刻保養，也能維持水潤不乾繃！其豐盈細緻泡泡能溫柔洗淨導致粗糙、暗沉的油脂及老廢角質，肌膚回復光滑、水嫩又透亮。