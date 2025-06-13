fb ig video ETtoday search mobile

舒適感No.1！3款乾肌適用「潔顏乳」　 洗完水潤不緊繃

>

記者曾怡嘉／綜合報導

當洗完臉出現「緊繃感」，通常代表臉部天然油脂被過度清除，挑選對洗面產品可以溫和清潔、保留肌膚水分，避免乾燥與敏感。以下盤點幾款洗後不緊繃、溫和保濕型洗面產品，適合乾肌、敏感肌都適用！

▲▼洗臉。（圖／品牌提供）

▲dermalogica 磁光晶透潔膚乳，150ml，1,900元。

蘊含豐富的自然植萃與高效保濕因子，能溫柔洗淨臉部髒污，同時緊緊鎖住水分，洗後肌膚不緊繃、不乾澀，更能有效提升後續保養品的吸收力，讓保養效果事半功倍，一瓶即可滿足潔淨、保濕、煥發光采三大需求，特別適合乾性及混和型缺水的肌膚。

▲▼洗臉。（圖／品牌提供）

▲BIO UP 科美妍 酵肽活能精油潔膚露，150ml，2,680元。

以天然植物萃取之潔淨成分製成，無皂鹼低刺激，專為深層淨化肌膚而設，含有COSMOS和ECOCERT認證的哈倫加納葉，並搭配法國西柚精油和甜橙精油複方，彷彿讓肌膚喝上法國香橙果汁，有效提升保濕程度，展現飽滿光澤，使用時還能聞到淡淡的清新橙香香氣。

▲▼洗臉。（圖／品牌提供）

▲FANCL 透潤保濕潔顏霜，90g，780元。

採用獨特「氨基酸系保濕潔淨成分」，能於沖洗時與清水結合，在膚表形成保濕薄膜，洗臉同時鎖住水分，就算洗後沒立刻保養，也能維持水潤不乾繃！其豐盈細緻泡泡能溫柔洗淨導致粗糙、暗沉的油脂及老廢角質，肌膚回復光滑、水嫩又透亮。

關鍵字：

洗面產品, 保濕, 乾肌, 敏感肌, 推薦, 東森自然美

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蔡語芯拔管「閨蜜團下跪求等等」　驚見家屬提前整理名牌包遺物

熱門文章

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

ET Fashion

推薦閱讀

最容易被愛沖昏頭星座Top 3　射手不聽朋友勸「感覺對了」就熱戀

最容易被愛沖昏頭星座Top 3　射手不聽朋友勸「感覺對了」就熱戀

只想戀愛「不適合結婚」星座Top 3 ！第一名需要新鮮感很難長久穩定

只想戀愛「不適合結婚」星座Top 3 ！第一名需要新鮮感很難長久穩定

摩納哥王妃印花裝上身沒俗掉　優雅平底鞋是美麗關鍵

摩納哥王妃印花裝上身沒俗掉　優雅平底鞋是美麗關鍵

Longchamp烤焦吐司包太可愛！「秋季話題3新包」迷你水餃袋百搭必收 「貝嫂」懶理兒子媳婦鬧脾氣　背愛馬仕凱莉包當最美婆婆 《我奪走了公爵的初夜》徐玄仙女風、帥氣西裝切換自如　時髦反差超討喜 「適合姐弟戀」星座女Top 3 ！第一名自帶女王氣場默默吸引年下男 卡地亞熱賣Santos錶有小尺寸了　915萬美洲豹冰桶與水晶杯齊亮相 夢幻聯名登場！Crocs寶可夢伊布毛絨厚底鞋、Converse哆啦A夢帆布鞋必收 77歲白髮女神！不是名媛卻成為時尚ICON　快轉給媽媽看：什麼叫「越老越有型」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面