陳庭妮背DIOR新包吃冰淇淋透露最愛「大人口味」　4品牌實用新手袋一次看

記者林明瑋／綜合報導

終究是回歸到實用。今年秋冬的新包款，從輪廓線條、皮革工藝到使用靈活性，呈現各品牌對機能與造型並重的想法，既實用性又有變化成了共通特徵，選擇不少。

DIOR

DIOR Grand Tour多口袋旅行包為2025秋季系列焦點，包款以皺褶或粒面皮革製成，輪廓貼合身形，結合多口袋與雙拉鍊設計，很容易收納隨身物品，低調鑲嵌的金色Christian Dior Paris字樣凸顯細節，有大、中、迷你3種尺寸，滿足不同需求。

▲陳庭妮斜背DIOR Grand Tour包，開心吃冰淇淋。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

品牌大使陳庭妮當然搶先帶著Grand Tour包出門，她以簡約的深灰針織上衣與水洗寬褲，搭配黑色Grand Tour小型包款及DIOR休閒鞋，包包斜挎，一派輕鬆愜意，吃著冰淇淋彷彿生活中的甜蜜小確幸，她不但寫下：「沒有冰淇淋解決不了的夏天。」還透露：「我最喜歡梅酒口味，大人的微醺。」

▲DIOR Grand Tour縐褶小牛皮多口袋小型包款，150,000元。



▲DIOR Grand Tour縐褶小牛皮多口袋迷你包款，110,000元。



▲DIOR Grand Tour黑色小牛皮小型提包，200,000元。

除了Grand Tour，DIOR也更新了D-Journey包款，秋季版本以靛藍色經紗和白色緯紗，編織出猶如丹寧布的包身，同時帶著霜霧效果，不但更輕盈、耐用，而且好保養，也有駝色小牛皮與籐格紋款式，增添復古調性。

▲DIOR D-Journey Oblique緹花小型背包，130,000元。



▲DIOR D-Journey 小牛皮Flat Macrocannage籐格紋中型背包，145,000元。

LOEWE

LOEWE以皮質聞名，而命名來自品牌發源地馬德里的Madrid包是最新力作，柔軟的梯形包身與不對稱結構充滿特色，粗皮繩束帶與柔軟肩墊平衡設計與機能，只拉起一側的束帶單肩背上，讓手袋有了不同於一般的模樣，有多種尺寸與顏色選擇，實用性很高又很有型。

▲LOEWE Madrid包實用又有特色。小尺寸164,000元、中尺寸188,000元、大尺寸213,000元。

CELINE

韓星金智媛日前背著Camille 16 Soft包，現身首爾金浦機場，Camille是16 Soft系列的家族成員，輪廓簡約且立體，細緻的背帶、皮帶金屬扣橫跨袋口中央，兼具實用與裝飾性，小型與中型兩種尺寸背起來呈現不同效果，金智媛選擇的是小尺寸

▲金智媛以條紋Polo衫搭配牛仔褲，搭配小尺寸CELINE Camille 16 Soft包，包99,000元。

▲CELINE Camille 16 Soft包，小尺寸99,000元、中尺寸110,000元。

Chloé

Chloé的Spin包也是充滿新鮮想法的設計，以旋轉結構為亮點，包身可以展開或束入金環，視需求轉換輪廓與容量。以亮面粒紋牛皮打造，提供經典與秋冬新色如丹寧與木玫色系，結合收納與造型彈性，延伸日常搭配的可能性。

▲曾之喬將Chloé Spin包背帶以金環束起，大型托特包63,000元。





▲李沐手提Chloé Spin包，顯得輕鬆自在。



▲Chloé Spin陶土棕中型托特包，55,000元。



▲Chloé Spin木玫色中型托特包，55,500元。



▲Chloé Spin湖水綠小型托特包，43,000元。

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