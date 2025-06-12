Longchamp烤焦吐司包太可愛！「秋季話題3新包」迷你水餃袋百搭必收

記者鮑璿安／綜合報導

2025秋季，Longchamp以「匠心巴黎」為主題，讓巴黎街邊的生活場景都變成靈感的感官來源，打造一系列致敬職人精神的配件設計，這次《ET FASHION》整理出本季三款重點話題包款──Le Roseau手提包、Le Pliage Xtra半月斜背包、以及可愛的Epure牛皮吐司包，成為購包指南地圖！





▲2025秋季，Longchamp以「匠心巴黎」為主題，讓巴黎街邊的生活場景都變成靈感的感官來源。（圖／品牌提供）



Longchamp創意總監Sophie Delafontaine提到：「對 Longchamp 而言，作為皮件專家，我們與各類手工藝領域有著深厚連結。2025年秋季系列，無論是成衣還是配件，都深刻展現出手工藝的獨特印記。所有工匠對材料皆有敏銳的感知，無論是木頭、石材、織物或皮革......觸感與質地的感官魅力，正是本季的核心精神。 」





▲作為秋季主軸的經典Le Roseau系列，以標誌性的竹節釦作為靈魂設計。（圖／品牌提供）

首先，作為秋季主軸的經典Le Roseau系列，以標誌性的竹節釦作為靈魂設計，承襲品牌30年來對都會女子包款需求的經典解方。選用柔軟天然小牛皮製成，包身輪廓簡潔俐落，隨時間使用展現迷人光澤，這一季更加入帆布版本，使其更加休閒百搭，而特別版中的楓木竹節釦設計，更向法國細木工藝致敬，低調卻富有識別度。





▲Le Pliage Xtra 半月包。（圖／品牌提供）

還有全新尺寸的Le Pliage Xtra 半月包，圓潤流暢的弧形包身，從大家熟悉的廓形變身成迷你款式，當然也具備內層收納功能，就算只能裝得下可愛也無妨，搭配精緻縫線與可拆式手工吊飾，本季選色靈感猶如陶藝工坊的調色盤，從粉藍、淺綠到赤陶紅一應俱全。

▲早就引起討論的Epure系列「吐司包」 。（圖／品牌提供）

早就引起討論的Epure系列「吐司包」，將巴黎女子平凡且療癒的早餐片刻收錄其中，這款方中帶圓的小巧包款，以天然小牛皮打造出吐司輪廓，邊緣就像是被烤到微焦，搭配全包覆式金屬拉鍊，也具備手提以及肩背功能，完全結合實用性與童趣，讓人一眼就愛上。

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TORY BURCH攜手人氣糖果品牌BonBon打造最新合作系列，靈感源自BonBon糖果的色彩、質感與味道，TORY BURCH將糖衣甜美轉化為可穿戴的時尚語彙，從設計師Tory女士最喜愛的酸味魚軟糖、鹹味甘草扭扭糖到草莓棉花糖，成為耳環、手鏈、包款裝飾甚至涼鞋輪廓的創作起點。綠色Fleming包與Miller涼鞋更如同覆上一層糖霜般晶亮，以糖果外觀為靈感製成的顆粒材質，極具趣味視覺衝擊力。Miller涼鞋在此次系列中也搶佔焦點，綠色版本如青蘋果糖果般清新亮眼，鞋面與鞋邊綴滿晶鑽，與Fleming包形成活潑呼應，瞬間拉高甜度與時髦指數。