學會對人、對事不將就　4個女人越自信越美麗的秘訣





▲4個女人越自信越美麗的秘訣。（圖／Pexels）



記者鮑璿安／綜合報導

越長大越發現，自己被周遭的人事物逼迫著改變，變得自己都不認識自己了。但是為何要強迫自己改變呢？練習用自信去回應一切，我們也可以成為那個最不一樣的顏色，4個女人越自信越美麗的秘訣，一起來看看。

1.懂得拒絕

拒絕不是不禮貌，而是清楚的知道自己要的是什麼。幾乎每天都會遇到自己不想做的事情，但是很多人都選擇忍氣吞聲，可能因為沒那麼要好的交情就不忍心拒絕對方，其實回過頭來思考，真正為妳好的人是不會勉強妳的，懂得拒絕其實可以為自己省下很多麻煩。

2.笑臉留給親近的人

「假笑」似乎成為行走江湖的必備武器，其實不需要這樣勉強自己，心情不好的時候就一個人好好沉澱吧，我們每個人都有低潮期，告訴自己不要假裝高興，也不需要偽裝笑臉給不親近的人，永遠記得只有自己才能掌握自己的情緒。

3.不將就

單身並不丟臉，將就才是，我們常常會面臨催婚的尷尬局面，也會在某個寂寞的時候想著，是不是隨便找個人將就會比較好呢？其實我們都應該選擇自己所愛，任何事情都可以將就，感情卻無法。相信寧缺毋濫的妳一定會等到他，他不是還沒出發，或許只是正在來的路上。

4.找到自己美麗的地方

美麗不僅僅是在外表，有時候我們會發現，一個長相平淡的人卻擁有著非常強大的魅力，而這樣的魅力甚至比外表更吸引人。我們都應該去培養和發現自己的愛好，找到自己最迷人的地方，做一個內心比外表更豐富的女人，隨著時間流逝，只會越來越成熟美麗。