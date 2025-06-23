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陳庭妮曬DIOR多口袋包超甜帥　CELINE草編包IVE師妹KYA搶先背

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女星私藏精品包公開！從志玲姐姐到金智媛、女神同款太勸敗…陳庭妮曬Dior多口袋包超甜帥

▲女星精品愛包清單。（圖／品牌提供、陳庭妮IG、林志玲IG） 

圖文／CTWANT

最近女星們不約而同開啟曬包模式，從金智媛演繹夏日清新條紋搭配CELINE小白包，到陳庭妮帥氣上身Dior Grand Tour多口袋包，再到志玲姐姐這顆Valentino時髦代表，這波女星精品愛包清單，絕對值得收藏＋筆記！

女星精品愛包：陳庭妮搭配DIOR GRAND TOUR

DIOR品牌大使陳庭妮這次以2025秋季女裝搭配Grand Tour多口袋旅行包，完美詮釋什麼叫隨興時尚。

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▲陳庭妮。（圖／陳庭妮IG）

這咖包不只造型俐落，流線輪廓貼合身形，採用高質感皺褶或粒面皮革打造，帥氣又實用。多口袋設計超貼心，連細節也不放過—雙拉鍊上還藏著低調奢華的ChristianDior Paris金字Logo，時髦感＋機能性一次到位，出門旅行或日常通勤都能輕鬆駕馭！

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▲DIOR Grand Tour多口袋小型包款／150,000元。（圖／品牌提供） 

女星精品愛包：金智媛背CELINE CAMILLE 16 SOFT手袋

夏日穿搭教科書來了！金智媛身穿藍白紫交錯的條紋短版POLO衫，清爽又活潑，短版剪裁巧妙勾勒腰線，比例立刻升級！下身搭配微喇叭丹寧褲，修飾腿型又偷偷拉長比例，視覺一秒高挑。背上CELINE CAMILLE 16 SOFT包，經典黑色系簡約時髦又百搭，整個Look時髦得剛剛好，完美示範率性日常感！

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▲CELINE CAMILLE 16 SOFT 包／99,000元。（圖／品牌提供）

女星精品愛包：林志玲辣秀Valentino Garavani Vain手袋

凍齡女神林志玲果然一出手就是氣場非凡，穿上Valentino黑色花朵透膚洋裝，大秀性感美腿還不夠、身上背的這顆由創意總監Alessandro Michele所設計的Valentino Garavani Vain更是吸睛滿分！

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▲林志玲日前飛巴黎看VALENTINO 2025早秋大秀。（圖／林志玲IG）

全新Valentino Garavani Vain包款系列，把「內斂奢華」這件事做到極致。沒有浮誇LOGO，卻用超講究的材質和細緻設計，默默散發讓人移不開眼的高級感，特別加入一款別具一格的小型手袋，簡約輪廓中藏著亮點，經典中注入摩登感，完全就是時髦又耐看的精品代表！

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▲Valentino Garavani Vain肩背包／140,000元，Valentino Garavani Vain手拿包／99,500元。（圖／品牌提供）

女星精品愛包：KYA曬CELINE HOBO草編經典提籃包

IVE師妹、人氣新女團KiiiKiii的KYA，穿上CELINE紅白細條紋T恤，搭配招牌HOBO草編提籃包，以天然草編材質打造，搭配皮革提把與CELINE經典標誌細節，清新又質感滿分一秒切換成假期模式。清新配色加上度假感滿滿的配件，讓整體造型既有青春感又不失時髦感，是時髦女孩們衣櫃裡絕對該有的一咖「草編系代表」。

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▲CELINE HOBO經典提籃包／59,000元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 精品, 包包

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